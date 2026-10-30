Anamaria Prodan a câștigat un proces cu Laurențiu Reghecampf. Ce s-a întâmplat la judecată

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Anamaria Prodan a obținut o victorie în instanță în dosarul penal în care l-a reclamat pe Laurențiu Reghecampf pentru presupus abandon de familie. Magistrații au admis contestația impresarei referitoare la durata procesului, iar hotărârea este definitivă.

Judecătorii au stabilit că Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea trebuie să finalizeze cercetările și să dea o soluție în dosar în maximum un an de la comunicarea hotărârii. Cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia.

Să fim clari: nu e vorba despre o condamnare a lui Laurențiu Reghecampf, ci doar despre stabilirea unui termen limită pentru soluționarea cazului.

Totul a început în aprilie 2025, când Anamaria Prodan a depus plângerea penală împotriva antrenorului. Impresara susține că acesta nu ar fi achitat pensia de întreținere pentru fiul lor începând din a doua jumătate a anului 2022. Deoarece a considerat că ancheta nu avansa suficient de repede, vedeta a cerut instanței să analizeze durata procedurilor.

Conform Codului penal, abandonul de familie poate fi reținut când cineva obligat la plata pensiei nu își îndeplinește obligația cu rea-credință timp de trei luni. Dacă pensia a fost stabilită prin hotărâre judecătorească, pedeapsa poate fi închisoarea de la șase luni la trei ani sau o amendă.

Legea prevede și posibilitatea ca persoana acuzată să nu fie pedepsită dacă își îndeplinește obligațiile înainte de terminarea urmăririi penale, în condițiile prevăzute de Codul penal.

Rămâne de văzut ce soluție vor adopta procurorii în acest dosar.