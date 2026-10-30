Andreea Bănică despre zvonurile de divorț: „S-au mai făcut încercări, au fost inventate tot felul de scenarii”

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Andreea Bănică a fost foarte directă când a venit vorba de relația ei cu Lucian Mitrea, clarificând faptul că, spre contrariul tendinței din 2026, în cazul lor nu va exista un divorț. Artista a subliniat cât de solidă este legătura lor, menționând că a petrecut mai mult timp cu soțul ei decât cât a stat acasă la părinți: vreo 30 de ani cu Lucian, față de 18 ani cu părinții.

Vedeta a recunoscut că au existat încercări de a le distruge relația prin scenarii inventate, însă aceștia au ales să își vadă de viață. Andreea a precizat că nu este genul de femeie care să accepte orice sau să ierte orice, dar că Lucian știe exact cum să se comporte cu ea și cu familia lor, acceptând-o așa cum este.

Despre certuri, artista a afirmat că nu au avut motive să se dispute în cadrul căsniciei. Singurele momente de tensiune au apărut pe plan profesional, în perioada în care Lucian Mitrea a fost managerul ei.

Secretul armoniei și împărțirea rolurilor

Unul dintre factorii care au ajutat la menținerea echilibrului a fost împărțirea clară a responsabilităților. În timp ce Lucian se ocupă de partea de business, Andreea gestionează aspectele legate de estetică și igienizare.

Această împărțire se vede și la hotel. Deși nu se mai intersectează profesional în mod direct, Lucian se ocupă de departamentul vânzări, iar Andreea se asigură că totul arată și miroase impecabil. Artista a mărturisit că are standarde foarte ridicate de curățenie, pe care le aplică atât la hotel, cât și acasă, afirmând că „curățenia e viața mea”.

Sincer, cine nu vrea un partener care să știe exact unde se termină business-ul și unde începe armonia de acasă? Noi credem că secretul e chiar în „curățenia” asta de roluri, ca să nu existe loc de dispute.