Friendzone brutal la Mireasa: Anastasia i-a tăiat speranțele lui Andrei Beleuț

Vedete

Anastasia a decis să fie extrem de transparentă cu Andrei Beleuț și i-a transmis clar că nu vede nicio șansă pentru o relație între ei. Tânăra a preferat să lămurească lucrurile direct cu Andrei, ca el să nu aștepte o schimbare din partea ei și să poată cunoaște pe altcineva.

„I-am spus să nu aibă speranțe. I-am zis direct să nu cumva să își piardă timpul cu mine, în cazul în care apare ceva pe gustul lui aici, pentru că nu are cum să fie ceva între noi”, a declarat Anastasia în ediția de joi, 29 octombrie 2026, a emisiunii Mireasa – Direct Din Culise.

Ce ne șochează puțin e faptul că Anastasia a recunoscut, în aceeași emisiune, că nici nu a urmărit cu atenție răspunsul lui Andrei. A zis ce avea de zis și a considerat că el a fost ok cu situația, fără să intre în detalii despre reacția lui.

Andrei Beleuț, pe partea lui, a acceptat refuzul fără să contesteze. După ce a aflat că nu este genul Anastasiei, a considerat că preferințele ei au fost exprimate suficient de clar. Mai mult, Beleuț crede că problema nu este doar a lui, ci că tânăra nu ia în calcul o apropiere romantică de niciunul dintre băieții din casă în acest moment.

Deși admite că nu poate ști exact ce se întâmplă în mintea sau sufletul Anastasiei, Andrei crede că ea are așteptările ei și că, momentan, nu există cineva care să îi atragă interesul. Înainte de acest moment al adevărului, atât Andrei, cât și Belu s-au arătat dornici să o cunoască pe noua concurentă.