Maria Ciobanu a revenit pe scenă la 89 de ani: „Acasă e cel mai bine”

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Fanii muzicii populare au avut parte de o surpriză majoră pe 27 octombrie, când Maria Ciobanu a revenit pe scenă într-un concert de excepție la Sala Palatului. Artista, care are 89 de ani, a demonstrat că își merită din plin renumele de „ciocârlia muzicii populare”, reușind să ridice publicul în picioare cu vocea sa, chiar și după o perioadă îndelungată de absență din lumini.

Maria Ciobanu este o dintre cele mai iubite voci de muzică populară din România, cu o carieră care s-a întins pe zeci de ani și care a adus bucurie oamenilor atât în țară, cât și în străinătate. Totuși, există un moment în care cântăreața a decis să se retragă de pe scenă. Apropiații ei au explicat atunci că acest pas a fost necesar deoarece corzile vocale nu sunt de fier și se pot toci în timp. Mai mult, Maria Ciobanu a ales să se retragă „frumos”, refuzând ideea de a folosi playback, lucru care, potrivit celor din jurul ei, nici nu era cunoscut de artistă.

Revenirea în forță și spectacolele recente

După această pauză, Maria Ciobanu a revenit în două spectacole grandioase. A cântat la Chișinău, alături de Ion Dolănescu și alți invitați, iar pe 27 octombrie, a avut loc evenimentul de la Sala Palatului din București, unde atmosfera a fost una de petrecere și voie bună, numeroși fani adunându-se pentru a o revedea.

Artista a fost descrisă ca fiind într-o formă de zile mari, aproape neschimbată, emanând emoții mari în fața publicului. După concert, Maria Ciobanu și-a exprimat recunostința față de cei care au venit să o vadă, spunând: „Emoționant, foarte emoționant. Le mulțumesc tuturor, mulțumesc publicului că mă îndrăgește și la vârsta asta. Foarte frumos este să fiu din nou acasă. Acasă e cel mai bine”.

Recunoaștere din partea colegilor și viața în America

Prezența artistei la Sala Palatului a atras nu doar fanii, ci și numeroși colegi din zona muzicii populare. Printre aceștia s-a numărat și Mariana Ionescu Căpitănescu, care și-a exprimat entuziasmul în mediul online. Aceasta a numit-o pe Maria Ciobanu „regina cântecului popular” și „modelul meu”, menționând că a venit special pentru a o vedea, deoarece îi era dor de ea.

În perioada în care nu a mai apărut pe scene, Maria Ciobanu s-a stabilit în America, unde locuiește fiica sa, Camelia. Artista a declarat că se simte foarte bine acolo, fiind foarte răsfățată. În cadrul unei declarații pentru Știrile Antena Stars, ea a subliniat starea sa excelentă de sănătate: „Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine, sunt sănătoasă. Sunt foarte răsfățată. Să le dea Dumnezeu la toată lumea copii ca ai mei. Frumoși, talentați și buni. Nu-mi doresc decât să îmi dea Dumnezeu sănătate mie și familiei”.

Deși se apropie de vârsta de 90 de ani, vedeta nu își trădează vârsta și a demonstrat prin acest concert că starea ei de sănătate este una excelentă, .