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Anamaria Prodan nu vrea să aștepte după noroc și a trecut direct la acțiune: a început să cumpere hăinuțe pentru nepoții pe care încă nu îi are. Deși niciuna dintre fiicele sale nu a anunțat o sarcină, impresara a pus deja deoparte o rochiță de firmă, pantofiori și o gentuță, manifestând astfel dorința de a deveni bunică.

Planul este clar și foarte specific. Anamaria își dorește ca primul copil să fie nepoțică, iar al doilea să fie băiat. Mai mult, recunoaște că insistă pe lângă fetele sale pentru ca acest lucru să se întâmple cât mai curând, însă răspunsul lor este unul pragmatic: „Mamă, termină! Mami, lasă-ne că avem timp!”.

Anamaria nu e convinsă că mai are timp suficient. Ea vrea să fie „pe tocuri”, să îi crească ea pe nepoți și să îi ducă în cele mai frumoase locuri din lume. Își imaginează deja cum va colinda lumea cu ei și speră ca această dorință să i se împlinească anul viitor.

Ea spune că fetele nu mai sunt micuțe, la 28 de ani. Impresara spune că nu a avut niciodată regrete în viață, dar acum se gândește de mult la această etapă și abia așteaptă momentul în care va putea merge de mână cu un copil și să spună: „Hai cu mamaie!”.

Sincer, shopping-ul preventiv este un nivel de determinare pe care doar Anamaria Prodan îl poate avea. Rămâne să vedem dacă „manifestarea” prin rochițe de firmă funcționează și dacă fetele cedează presiunii.