Vedete

Să trecem la treabă și să ne testăm limitele cu un exercițiu de inteligență care pune la încercare memoria, spontaneitatea și gândirea critică. Deși la prima vedere pare ceva simplu, un singur moment de deconcentrare te poate pune în dificultate, așa că atenția maximă este esențială pentru a găsi soluția corectă în cel mai scurt timp posibil.

Provocarea vizuală constă în analiza a trei forme geometrice, unde la ultima figură lipsește numărul corect. Pentru a descurca acest puzzle, este nevoie de puțină matematică și de o atenție sporită către detaliile imaginii. Dacă ai reușit să identifici numărul corect din prima încercare, primești felicitări și aplauze.

Pentru cei care nu au avut succes sau au fost induși în eroare, răspunsul corect este 4. Secretul acestui test IQ nu a fost unul ușor, dar a cerut concentrare: fiecare număr reprezintă, de fapt, numărul punctelor de intersecție pentru fiecare figură geometrică. Astfel, dacă primele două figuri au 9 și 1 puncte de intersecție, la cea de-a treia formă geometrică numărul corect a fost 4.

Pe lângă faptul că sunt foarte apreciate în mediul online, testele de acest tip sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul de inteligență al unei persoane. Rezolvarea unor astfel de exerciții poate aduce, pe termen lung, beneficii incredibile asupra funcționării creierului.

Clasificarea nivelului de IQ

Dacă te întrebi cum se categorizează nivelul de inteligență în funcție de scorul obținut, iată clasificarea:

IQ peste 140: acest nivel este specific geniilor și adevăraților conducători.

IQ între 131 și 140: scoruri obținute de cercetători, specialiști și manageri.

IQ între 121 și 130: un rezultat mult peste media normală, atins de peste 6% din populația planetei.

IQ între 111 și 120: un nivel care este considerat puțin peste media normală.

IQ între 101 și 110: acesta reprezintă media normală a nivelului de inteligență.

Crezi că ai scorul de geniu sau ești mai aproape de media normală?