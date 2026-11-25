Vedete

Paula Seling a anunțat că a reușit să slăbească 12 kilograme în urma unor schimbări importante în stilul de viață, bazate pe o atenție sporită acordată alimentației și pe o organizare riguroasă a programului zilnic. Pentru artistă, cele 12 kilograme pierdute nu reprezintă finalul drumului, ci doar o etapă dintr-un obiectiv mai mare pe care l-a stabilit pentru sine.

Strategia nutriției și dialogul interior

Pentru a ajunge la aceste rezultate, Paula Seling a ales să colaboreze cu un nutriționist, pe numele Carmen, și a integrat în rutină diverse tratamente corporale. Artista a explicat că reorganizarea meselor și învățarea unor alegeri alimentare mai sănătoase au fost pilonii centrali ai acestui proces. Cea mai mare provocare a venit din partea produselor de patiserie, pe care le descrie ca fiind unele dintre cele mai mari tentații.

Disciplina alimentară a fost menținută printr-o metodă interesantă: un dialog imaginar cu nutriționista sa. Paula a povestit că, atunci când este tentată să mănânce ceva ce nu se încadrează în planul alimentar, îi aude vocea blândă a lui Carmen întrebând: „Paula, eu te iubesc pe tine. Tu te iubești?”. Acest mecanism psihologic o ajută să se oprească înainte de a face o abatere. Un exemplu concret este cazul merdenelelor, pe care artista încearcă să le evite cu orice preț. Glumind pe seama acestui efort, ea a declarat că merdenelele și ea sunt acum într-o „relație la distanță. Foarte la distanță”, susținând ironic că gravitația funcționează perfect atunci când intervine iubirea de sine.

Logistica alimentară în timpul turneului

Provocarea de a menține acest regim este și mai mare în contextul pregătirilor pentru turneul „Magia Crăciunului”. Paula Seling combină repetițiile, studiul și activitatea fizică cu un program alimentar strict. Pentru a nu ceda tentațiilor și pentru a nu se abate de la obiectivele propuse, artista a implementat o logistică serioasă: își pregătește mesele în avans și le transportă în caserole ori de câte ori pleacă la concerte.

În ceea ce privește gustările, nucile pecan au devenit elementul indispensabil pe care le are mereu la îndemână. Artista a recunoscut cu amuzament că organizarea sa alimentară a ajuns să rivalizeze cu complexitatea echipamentului de scenă. Această rigoare este esențială, deoarece emoțiile puternice resimțite înainte de spectacole o fac să nu mai poată mânca înainte de a urca pe scenă, ceea ce face ca planificarea meselor din timpul zilei să fie crucială pentru menținerea nivelului de energie.

Starea de bine și obiectivele viitoare

Prin intermediul rețelelor de socializare, Paula Seling și-a împărtășit entuziasmul legat de progresul obținut, declarându-se „suspect de fericită”. Artistă a subliniat faptul că nu intenționează să se oprească aici, ci vrea să continue evoluția către cea mai sănătoasă, armonioasă și frumoasă formă a sa. Disciplinei actuale i se adaugă acum bucuria de a se reîntâlni cu publicul, plecând în turneu cu o stare de spirit pozitivă și cu noile obiceiuri alimentare implementate.

CONTEXT: Paula Seling este o cântăreasă, compozitoare, radio DJ și prezentatoare TV, cunoscută pentru locul trei obținut la Eurovision 2010 cu piesa „Playing with Fire”. În concertele sale folosește vocea, pianul și flauta.