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Nidia Moculescu și mama ei, Mariana Moculescu, se află în centrul unui conflict familial care a ajuns în instanță. Mariana și-a dat fiica în judecată, solicitându-i plata unei pensii de întreținere, pe motiv că se confruntă cu dificultăți financiare și nu se poate întreține singură.

Nidia a câștigat o primă rundă, judecătorii respingând cererea mamei sale pentru sprijin financiar urgent, dar procesul în sine continuă. Artista a ales să fie rezervată în declarații despre acest caz, afirmând că nu poate comenta pentru că se află în plin proces.

Drama din familie nu e însă ceva nou pentru Nidia. Ea a vorbit despre faptul că experiențele dureroase, tensiunile și certurile din familie încă din copilărie i-au lăsat urmele. Artista a declarat că se luptă cu depresia de la 16 ani, precizând că totul a venit din stres și din viața pe care a avut-o.

În contrast cu relația tensionată cu mama ei, Nidia a subliniat că nu s-a certat niciodată în viața ei cu tatăl ei, regretatul Horia Moculescu. De altfel, ea locuiește acum în casa tatălui său și interpretază piesele acestuia.

Legat de înmormântarea tatălui său, Nidia a dezvăluit că i-a permis mamei sale să nu vină, spunând că ar fi fost mai bine dacă nu ar fi fost prezentă. La mormântul compozitorului ajung acum prietenii lui și ai artistei.

În ciuda perioadei grele, Nidia vrea să se concentreze pe muzică, care rămâne pasiunea ei. De anul viitor, promite să revină cu mai multe proiecte muzicale și evenimente, chiar dacă nu îi place să își facă planuri fixe.