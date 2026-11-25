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Sarah Dumitrescu a decis să se retragă din baschet, o alegere care a venit chiar în ultima secundă. Deși tânăra era convinsă că va putea relua activitatea sportivă după recuperarea de după ultima intervenție, a decis să renunțe pentru a-și proteja sănătatea. Sarah a trecut prin patru operații la picior, iar decizia finală a fost luată împreună cu părinții și familia ei.

Într-o discuție la Pick&Tell Podcast, Sarah a recunoscut că a fost fermă în ideea că se poate întoarce la sportul pe care îl iubește. Medicii i-au spus că s-ar putea să apară efecte pe termen lung. „Nu mai am din ce să iau să îmi reconstruiesc piciorul”, a mărturisit ea.

Sarah a trecut și printr-o schimbare de imagine. După ce a fost blondă, s-a vopsit șatenă, iar ulterior a revenit din nou la o culoare mai deschisă.

În plan personal, fiica Anamariei Prodan pare să fie într-o perioadă fericită. Sarah are un nou iubit. Cei doi au început să apară tot mai des împreună în perioada recentă și au petrecut deja câteva vacanțe împreună.

Sincer, e super trist când un sportiv trebuie să renunțe din cauza sănătății, dar la un momentul acesta, prioritizarea corpului e singura variantă corectă. Voi ce credeți, e mai bine să riști totul pentru pasiune sau să te oprești la timp?