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Dan Nicorescu, omul de afaceri implicat în imobiliare și tranzacții pe bursă, a fost surprins alături de partenera sa mai tânără, într-o ieșire care a atras atenția prin contrastul dintre luxul vehiculului și aspectul clădirii vizitate. Cei doi au ajuns la destinație la bordul unui Ferrari 812 Superfast roșu, o mașină pe care Nicorescu a comandat-o în 2018 și care are un cost estimat de aproximativ 450.000 de euro. Modelul este considerat deja o mașină clasică.

Detalii de „old money” și lux ostentativ

Partenera lui Nicorescu a fost surprinsă coborând cu dificultate din bolid, purtând o ținută formată din pantaloni de piele de culoarea untului, asortați cu pantofii, și o haină din piele portocalie. Deși vremea nu era cea care să sugereze necesitatea unor ochelari de soare, femeia purta ochelari de soare, în timp ce părul ei a fost descris ca o „cascadă de bunăstare”. Interiorul mașinii a fost detaliat cu scaune tapițate în piele roșie, completând imaginea de lux.

Dan Nicorescu a adoptat un stil sobru, dar care transmite un aer de „old money”. Părul său era proaspăt aranjat, iar ochelarii cu ramă de aur au fost completați de o ținută discretă. Singurul element care a rupt această sobrietate au fost pantofii din piele împletită, care au fost descriși ca exudând un sentiment de bogăție.

Misterul vizitei la clădirea Ana Aslan

Destinația celor doi a fost un imobil vechi, care pare a aparține vechiului Institut Ana Aslan. Este puțin probabil ca Dan Nicorescu sau partenera sa să fi fost interesați de aceste proceduri. Totul indică faptul că vizita a fost, de fapt, o „vânătoare” imobiliară, având în vedere interesul evident pentru clădirea situată într-o zonă premium a Bucureștiului.

Se speculează că miliardarul ar putea căuta un proiect arhitectonic de suflet sau o nouă renovare, similar cu gestul lui Enayati Wargha, proprietarul Regina Maria, care a achiziționat anterior vechea casă a pictorului Corneliu Baba.

Finalul unei ieșiri excentrice

După ce au analizat clădirea cu un ochi de expert, cei doi s-au întors la Ferrari. Plecarea lor din zona respectivă s-a făcut în mod regulament, fără manevrele tipice adolescenților, parcurgând străzile orașului ca niște turiști într-un safari imobiliar. Aceasta nu este prima dată când cei doi sunt văzuți împreună; anterior, la începutul anului, Nicorescu a fost surprins purtând o blană ca în filmele cu mafioți din New York-ul anilor '70.