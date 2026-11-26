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Mirela Vaida a decis să relueze lecțiile de canto după o pauză de aproximativ șapte ani. Motivul nu este ambiția de a deveni o mare artistă, ci o necesitate practică de a avea grijă de instrumentul cu care își câștigă existența în fiecare zi. Prezentatoarea recunoaște că ajunge, de multe ori, să răgușească zile întregi, fapt cauzat de emisiunile solicitante, weekendurile pline de evenimente și spectacole, precum și de ritmul nebun al vieții sale.

O altă cauză a acestor probleme vocale este chiar felul ei de a vorbi, pe care Mirela îl descrie ca fiind adesea tare sau chiar „țipat”. Pentru a remedia situația, aceasta a ales să lucreze din nou la tehnică vocală, respirație și disciplină, revenind la școala clasică.

Pentru acest demers, prezentatoarea a ales să colaboreze din nou cu profesoara care o pregătea pentru scenă în urmă cu 10-15 ani. Mirela Vaida consideră că acest om este cel căruia îi datorează enorm din ceea ce știe să facă pe scenă, deoarece a fost cea care a pregătit-o pentru musicaluri și spectacole în perioada respectivă.

Referitor la relația cu mentorul său, Mirela a menționat că profesoara este la fel de dinamică, directă și sinceră ca atunci, precizând că „nu mă menajează deloc! Și tocmai de aceea o iubesc!”. Experiența de a reveni în bancă a fost una emoționantă pentru prezentatoare, care a declarat că s-a simțit din nou ca pe băncile liceului. Ea a mai adăugat că este o bucurie ca, la vârsta maturității, să mai fii elevă, să mai ai emoții, să fii corectată, să greșești, să înveți și să descoperi că mai ai atâtea lucruri de învățat.

În mesajul publicat pe Facebook, Mirela Vaida a fost sinceră și în privința limitelor sale muzicale. Ea a recunoscut că nu știe prea bine notele muzicale și că nu a studiat niciodată muzica la nivel profesionist. Cu toate acestea, a subliniat faptul că este extrem de fericită atunci când cântă. Vocea sa este solicitată constant atât în platoul emisiunii „Acces Direct”, cât și la diverse evenimente și spectacole.