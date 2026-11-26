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Serghei și Cora Mizil au rememorat perioada dinainte de a deveni cuplu, în timp ce jurizau proba de amuletă din sezonul 18 al emisiunii Chefi la cuțite. Deși sunt împreună din 1987, începutul relației lor nu a fost lipsit de antipatii.

Cora Mizil a explicat că, deși amândoi erau foarte sociabili și le plăceau petrecerile și ieșirile în lume, acest lucru nu a însemnat că vedeau lucrurile la fel. Ea a declarat că nu erau neapărat pe aceeași lungime de undă.

Serghei Mizil a confirmat faptul că nu s-au înghițit la început, menționând că aveau un cerc de prieteni comun. Când a fost întrebat de Irina Fodor despre secretul unei relații de aproape patru decenii, acesta a glumit spunând: „Stăm separați!”.

Dincolo de glume, Serghei a considerat că durata relației lor se datorează sprijinului reciproc. El a declarat că au trecut prin multe situații, atât grele, cât și frumoase, iar faptul că au fost unul lângă celălalt i-a legat.