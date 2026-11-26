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Emil Rengle, coregraf și dansator, a apărut surprindător în ediția din 24 noiembrie la Chefi la cuțite, alături de tatăl său și de partenerul său, Alejandro Fernandez. Cei trei au decis să riște cu un preparat inedit: o ciorbă de praz cu fasole albă și chorizo, amestecând gusturile din România și din Spania, țara natală a lui Alejandro.

Deși combinația i-a luat prin surprindere pe jurați, gustul și felul în care a arătat preparatul i-au convins să le ofere patru cuțite. În final, cei trei au primit cuțitul de argint, acordat special invitaților emisiunii.

Pe lângă gătit, Emil a avut și momente emoționante, vorbind despre relația foarte apropiată cu tatăl său. Dansatorul a spus că este o plăcere să îi aibă pe cei doi împreună în bucătărie, descriind experiența ca fiind una unică și plină de bucurie. „De obicei, statul cu tati în bucătărie e o experiență pentru că el e foarte amuzant”, a declarat acesta.

Totodată, a ieșit la iveală faptul că tatăl lui Emil are o relație excelentă și cu Alejandro. Bărbantul l-a cunoscut pe partenerul fiului său la scurt timp după ce a început relația lor de iubire și a ales să îi ofere sprijin total. Tatăl lui Emil a fost scurt și sincer în laude: „E un băiat bun”.

Dansatorul a mai amintit și de un moment intens din Asia Express, când a primit o scrisoare de la tatăl său, lucru care l-a emoționat profund, mai ales că nu se văzuseră de mult timp. Emil a prezentat tatăl său în cadrul emisiunii ca fiind „cel mai bun prieten al meu”.

Sincer, ciorbă cu chorizo sună ca ceva ce am încerca imediat, dar cine are curajul să gătească cu tatăl în timp ce e filmat?