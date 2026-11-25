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Ella Vișan își propune să parcurgă pe jos El Camino, ruta care începe în Franța și se finalizează în Spania. Deși nu a luat încă o decizie definitivă, se gândește să realizeze acest proiect în lunile septembrie și octombrie din 2027. Pentru a fi pregătită, fosta concurentă de la Insula Iubirii a început deja antrenamentele, ajungând să meargă până la 26 de kilometri într-o singură zi.

Planurile pentru 2027 nu se opresc aici, deoarece Ella își dorește să urce pe un munte important din afara țării, însă nu a dezvăluit încă destinația aleasă.

Pe partea sentimentală, Ella Vișan a declarat că este singură, dar povestește cu amuzament despre o citire în Tarot care i-a prezis căsătoria în 2027. „Momentan nu e nimeni în viața mea, dar aparent pare că trebuie să-l găsesc dacă a zis că mă și mărit”, a glumit ea.

Deși îi plac interpretările cărților, Ella precizează că nu își organizează viața după ele și consideră că un act nu certifică conexiunea dintre oameni. Ea a mai menționat că nunta cu Andrei Lemnaru nu a mai avut loc, exact așa cum i-ar fi indicat Tarotul anterior: „Data trecută, când mi-a zis că nu mă căsătoresc, nu m-am căsătorit”.

Sincer, cu 26 de kilometri pe zi, Ella e mai pregătită de marș decât de altar, dar cine știe ce mai scoate din pălărie Tarotul până în 2027? Voi credeți în previziuni sau mergeți doar pe instinct?