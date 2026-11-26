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Anca Surdu a ales să vorbească despre experiența traumatică prin care a trecut la nașterea primei sale fiice. Deși acum totul s-a rezolvat, fosta gimnastă a trecut printr-o cezariană de urgență, deoarece planurile sale despre cum avea să arate ziua în care își va ține fetița în brațe au dispărut în câteva ore din cauza unor probleme medicale și a unor contracții tot mai dese.

Denis Alibec și Anca Surdu au devenit părinți în luna octombrie, după ce s-au căsătorit în această vară, punând punct unei relații de doi ani. Denis Alibec este un atacant care evoluează în prezent la Farul Constanța. Cei doi trăiesc acum o perioadă fericită, însă începutul experienței de părinți a fost departe de a fi unul ușor, fiind marcat de probleme medicale și îngrijiri.

Problemele de sănătate ale micuței Aria

Nașterea a fost dificilă nu doar pentru mamă, ci și pentru fetița lor, Aria. Aceasta a venit pe lume cântărind 2.580 grame, iar în loc să stea lângă mama ei, a avut nevoie imediată de îngrijiri medicale specifice. Micuța a fost plasată în incubator și a primit oxigen .

Tensiunea nu s-a stopat aici, deoarece medicii au suspectat și o infecție. Din acest motiv, Aria a fost supusă numeroaselor analize și a urmat tratamente cu antibiotice. Pentru părinți, acele zile au fost crunte, deoarece așteptau cu sufletul la gură fiecare veste despre evoluția medicală a copilului lor, sperând ca totul să se rezolve cât mai repede pentru a o putea lua acasă.

Sentimentul de neputință al mamei

Anca Surdu a mărturisit în mediul online cât de ciudat și de dureros a fost sentimentul de a fi mamă, dar de a nu putea ține copilul lângă ea. Fosta gimnastă a recunoscut că gândurile negre nu îi dădeau pace în acele momente, simțindu-se complet neputincioasă în fața situației.

Ea a subliniat faptul că nimeni nu poate fi cu adevărat pregătit pentru sentimentul de neputință pe care îl ai atunci când copilul are nevoie de ajutor, iar singurul lucru pe care părintele îl poate face este să aibă încredere în medici, să aștepte și să spere. Din fericire, povestea lor a avut o evoluție bună.

Revenirea la normalitate

După perioada critică petrecută în spital, Aria a ajuns acasă, iar problemele medicale de la naștere s-au rezolvat. Anca Surdu a declarat că fetița crește și le umple zilele și nopțile, învățând-o pe mamă în fiecare zi ce înseamnă cu adevărat acest rol. Micuța Aria își ține acum părinții „în priză” zi și noapte.