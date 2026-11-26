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Răzvan Babană a dezvăluit pe social media că a reușit să învingă depresia după zece luni pline de provocări. Pe TikTok, acesta a vorbit în lacrimi despre ultimele zece luni din viața lui și a spus că este recunoscător față de oamenii care i-au fost alături.

„Am avut cea mai de ** perioadă în ultimele zece luni din viața aceasta. De abia astăzi pot să zic că am învins depresia asta de și lumea asta de **”, a declarat Răzvan Babană. Acesta le-a transmis urmăritorilor săi un sfat important: să prețuiască prietenii și oamenii dragi, deoarece viața aduce momente dificile.

Pentru a ajunge la acest punct, Răzvan a făcut schimbări majore în stilul său de viață. Deși organizarea de evenimente era una dintre pasiunile lui, el a decis să renunțe momentan la această ocupație. Fostul concurent de la Chefi la cuțite a realizat că, după ani de zile în care s-a dedicat organizării de momente speciale pentru necunoscuți, nu a avut suficientă grijă de viața privată și de propriul suflet.

El a mai precizat că s-a apropiat foarte mult de Dumnezeu și că, pentru a primi ceva mai mare și mai bun, trebuie să lași ceva ce-ți place, ca o jertfă. Acum se simte liniștit, iar oficial a decis să renunțe la evenimente.