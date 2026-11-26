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Larisa a ales să îl felicite pe partenerul ei, Gabi Torje, prin intermediul a două fotografii publicate pe Instagram. Ocazia a fost aniversarea lui de 37 de ani, iar mesajul a fost unul scurt și plin de afecțiune: „Te iubesc, sufletul meu”.

Una dintre imaginile alese este din călătoria în America, unde fostul fotbalist a participat la un turneu caritabil. Larisa l-a însoțit în această deplasare, moment în care cei doi au vizitat mai multe locuri, inclusiv Las Vegas.

Pentru Larisa, punctul culminant al vizitei în Los Angeles a fost participarea la un meci al echipei Lakers, echipa ei preferată de baschet. Aceasta a declarat că a fost o dorință din copilărie să ajungă la un astfel de eveniment, fiind încântată de calitatea locurilor din tribune.

Deși relația lor durează de mai bine de cinci ani, aparițiile lor în doi în mediul online sunt rare. Gabi Torje a explicat anterior că această discreție este o alegere comună, amândoi preferând să își păstreze viața de cuplu departe de expunerea frecventă în social media.