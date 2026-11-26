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Aurel Pădureanu a mărturisit că, după mai bine de cinci ani de la plecarea Corneliei Catangă, durerea din suflet rămâne intensă. În luna martie se vor împlini șase ani de la moartea artistei, iar văduvul recunoaște că îi este greu fără ea, amintindu-și cu nostalgie perioada în care cântau și plecau împreună.

Senzația de prezență a Corneliei este menținută prin visele frecvente în care aceasta îi apare. Ultima dată a visat-o chiar în noaptea dinaintea interviului. În aceste viziuni, artista îi transmite mesaje specifice, cerându-i să aibă grijă în permanență de fiul lor, Alexandru.

Alexandru locuiește în America de o perioadă lungă, este căsătorit și are o fiică, Anastasia Cornelia. Aurel Pădureanu a declarat că soția l-a iubit enorm pe fiul lor și că, la rândul ei, l-a divinizat pe el.

În ceea ce privește sprijinul emoțional, artistul se bazează pe relația strânsă cu cei doi copii din prima său căsnicie. Fiica sa, în vârsta de 56 de ani, și fiul său, de 52 de ani, au fost alături de el după moartea Corneliei Catangă. Pădureanu a menționat că fiica îl vizitează, iar fiul cel mare se interesează constant dacă are nevoie de ceva. De asemenea, a precizat că a primit ajutor și din partea fostei sale soții, mama copiilor din prima căsnicie, pe care a susținut-o anterior atât financiar, cât și în alte aspecte.