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Provocarea este una de logică și observație: trebuie să transformi egalitatea greșită 8 + 6 = 18 într-una corectă. Condiția esențială este să muți un singur băț de chibrit, fără să adaugi sau să elimini nimic din ecuație.

La prima vedere, exercițiul pare banal, însă mulți se blochează tocmai din cauza acelei reguli stricte. Acest tip de teste este creat pentru a stimula gândirea logică, puterea de concentrare și atenția la detalii, fiind în același timp o metodă distractivă de a antrena mintea.

IQ-ul, ca măsură a inteligenței umane, poate fi stabilit prin rezolvarea unor astfel de puzzle-uri, a unor serii de imagini și numere sau prin identificarea unui pattern într-un ansamblu vizual. În funcție de rezultatele obținute, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii de inteligență.

Tu cum stai cu matematica și reflexele? Crezi că ai găsi soluția fără să te uiți la răspuns?