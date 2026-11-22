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Surpriză neașteptată în televiziune. Un nou proiect pregătit de Pro TV nu va mai ajunge, cel puțin pentru moment, în fața telespectatorilor. Emisiunea „Pe muchie de cuțit”, care urma să îl aibă în prim-plan pe Pescobar, ar fi fost oprită de conducerea postului după primele filmări.

Decizia ar fi venit în urma evaluării materialelor înregistrate, care nu ar fi corespuns așteptărilor. Șefii Pro TV au hotărât să nu mai continue proiectul după ce au analizat rezultatele obținute în etapa de producție. Deși echipa de producție apucase deja să filmeze mai multe secvențe, formatul nu ar fi reușit să atingă nivelul de calitate dorit pentru o eventuală difuzare.

Așteptări mari, rezultate insuficiente

Vestea este cu atât mai surprinzătoare cu cât emisiunea reprezenta adaptarea românească a unui format internațional cunoscut, care s-a bucurat de succes în mai multe țări. Alegerea lui Pescobar pentru rolul principal atrăsese deja atenția publicului, datorită notorietății sale, .

Conform surselor apropiate de producție, materialele filmate până în prezent nu au fost suficient de convingătoare pentru ca postul de televiziune să își asume difuzarea emisiunea. Astfel, conducerea a decis să oprească proiectul, chiar dacă producția intrase deja în etapa filmărilor. Mai multe ediții ar fi fost înregistrate înainte ca reprezentanții postului să ia această hotărâre finală. Cu toate acestea, rezultatul final al încercărilor realizate în fața camerelor nu s-ar fi ridicat la nivelul cerut de standardele de televiziune.

Informațiile apărute până acum nu oferă detalii despre eventualele costuri financiare ale producției sau despre posibilitatea ca emisiunea să fie reluată ulterior într-o altă formulă. Cert este că proiectul nu ar urma să continue în forma pregătită inițial.

Conceptul din spatele show-ului

Emisiunea pregătită de Pro TV pornea de la un concept consacrat la nivel internațional. Show-ul a debutat inițial în Marea Britanie în urmă cu peste două decenii și a devenit, de acolo, unul dintre cele mai cunoscute programe de televiziune dedicate problemelor din industria restaurantelor.

Conceptul urmărește intervenția unui chef experimentat în restaurante care se confruntă cu dificultăți majore. Acesta analizează modul în care funcționează afacerea, identifică problemele critice din bucătărie și din administrare și încearcă să găsească soluții concrete pentru redresarea localului. De-a lungul timpului, formatul a atras numeroși telespectatori datorită situațiilor tensionate, confruntărilor directe și transformărilor prin care trec restaurantele participante.

Gordon Ramsay a devenit imaginea emblematică a acestui format, iar stilul său direct și reacțiile explozive au contribuit masiv la popularitatea globală a producției. Pro TV a mizat pe Pescobar pentru adaptarea din România, un personaj cunoscut în special datorită activității sale din domeniul restaurantelor. Acesta a reușit să atragă atenția publicului prin videoclipurile sale din mediul online, dar și prin numeroasele controverse în care a fost implicat de-a lungul timpului.

O abordare diferită față de original

Alegerea lui Pescobar pentru un format inspirat din „Kitchen Nightmares” reprezenta o abordare diferită față de varianta internațională. În original, rolul principal este ocupat de un bucătar cu experiență vastă și notorietate recunoscută în domeniul gastronomic.

Cu toate acestea, planurile postului au fost schimbate rapid după primele înregistrări. Deși filmările au început și o parte din material a fost deja realizată, proiectul nu a primit undă verde pentru continuare.