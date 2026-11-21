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Pepe și Yasmine au ales discreția pentru un moment important, organizând botezul fiicei lor, Jessica Parascheva Pascu, în mare secret. Evenimentul a avut loc vineri, 19 noiembrie, marcând o zi de sărbătoare pentru familia Pascu, care a devenit părinți pentru a doua oară.

Petrecerea s-a desfășurat la restaurantul chef-ului Alexandru Sautner, jurat la „Chefi la Cuțite”, aflat în Pipera. Aici, sute de prieteni și apropiați s-au adunat pentru a fi alături de familie. Deși părinții și-au dorit ca totul să rămână privat, câteva cadre și imagini de la eveniment au ajuns pe social media, fiind postate de invitați.

Detalii despre organizare și invitați

Printre cei prezenți s-au numit Liviu Vârciu și Oana Roman, prieteni de lungă durată ai familiei. Oana Roman a fost extrem de impresionat de modul în care a fost organizată petrecerea, având cuvinte de laudă la adresa decorului, a meniului și a muzicii, considerând că întreaga experiență oferită invitaților a fost de nota zece.

În postarea sa de pe rețelele de socializare, creatoarea de conținut a menționat că micuța Jessica Parascheva Pascu a primit taina botezului alături de nașii ei, Giani și Gabriela. Oana Roman a mai subliniat faptul că bebelușul este Berbec și că s-a născut în aceeași zi cu ea, urându-i o viață lungă, plină de sănătate, iubire și noroc. Ea a descris familia extinsă ca fiind un dar de la Dumnezeu, referindu-se la aceasta ca fiind frumoasă și unită.

Momente artistice și istoria cuplului

Nu ar fi fost un eveniment complet fără o notă muzicală, așa că Pepe și-a intrat în rolul de tată mândru și a întreținut atmosfera. Artistul a interpretat propriile melodii, transformând petrecerea într-un moment artistic pentru toți cei prezenți.

Pepe și Yasmine au devenit părinți pentru prima dată în 2022, odată cu nașterea lui Pepe Jr. În același an, cei doi și-au unit destinele printr-o ceremonie civilă, iar în 2024 au organizat cununia religioasă. Pepe are trei copii cu Yasmine, inclusiv pe Pepe Jr., și două fete, Rosa și Maria, din mariajul anterior cu Raluca Pastramă.

O relație cu rădăcini adânci

Deși acum sunt soț și soție, Pepe și Yasmine se cunoșteau de mai mult de 20 de ani, încă din copilărie. Artistul a povestit că au fost vecini de bloc, însă la început nu a privit-o niciodată ca pe un partener, ci doar ca pe un copil, deoarece Yasmine avea între șase și nouă ani și era prietenă cu nepoții lui. Copiii din blocul respectiv obișnuiau să se adune la scară și să meargă împreună la masă, un obicei comun în cartierele de atunci.

Pepe a precizat că, pe măsură ce Yasmine a crescut, el tot nu a început să o vadă cu alte ochi. Schimbarea de perspectivă a venit mult mai târziu, când au început să meargă la aceleași petreceri, chiar dacă atunci nu aveau o legătură directă și doar se salutau. Apropierea dintre cei doi a avut loc în perioada în care Pepe divorța de Raluca Pastramă, deși diferența de vârstă dintre ei este semnificativă.