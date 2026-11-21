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În vila de la „Insula Iubirii”, o conversație a stârnit reacții puternice după ce Lorenzo a făcut câteva dezvăluiri în timpul unei întâlniri cu ispita Oana. Subiectul central a fost activitatea profesională a iubitei sale, Nattasha, care nu și-a ascuns ocupația în fața celorlalți: tânăra este dominatoare și interacționează cu bărbați care îi oferă diverse cadouri pentru experiențele pe care aceștia le caută. Nattasha preferă termenul de „submiși” în locul celui de „clienți” pentru a descrie rolul acestora.

Deși la prima vedere pare relaxat, Lorenzo a lăsat să se înțeleagă că situația îl pune uneori în ipostaze neobișnuite. În cadrul date-ului cu Oana, acesta a povestit despre darurile pe care bărbații i le trimit iubitei sale. Mai mult, Lorenzo a recunoscut că a ajuns și el să beneficieze de atenția acestor bărbați. Totul a început când, aflând că Nattasha primește cadouri, el i-a sugerat că ar putea primi și el ceva, lucru care s-a și întâmplat ulterior.

Oana a relatat ulterior în casa băieților că Lorenzo i-a spus la date că acești clienți îi fac cadouri. „Nu te deranjează că îi fac cadouri? Nu că i-am zis să-mi ia și mie și apoi mi-a luat și mie cadou», a explicat ispita, concluzionând că aceasta este „frustrarea cea mai mare a lui în viață” și că partenerul nu este „open-minded”.

Chiar dacă Lorenzo a susținut că nu este deranjat, discuția a scos la iveală o altă latură a relației, ispitele observând o diferență între ceea ce acesta declară și ceea ce simte cu adevărat față de meseria iubitei sale. Nattasha a reacționat afirmând că nu se ascunde și că lumea știe de relația lor, menționând că dacă ar fi avut clienți, atunci nu s-ar fi știut de relație. „Eu le las să vorbească ce vor, fiecare cât duce capul”, a transmis ea.