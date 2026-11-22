Divertisment

Andreea Raicu a pus pe gândul fanilor cu o serie de imagini în care abdomenul ei apare vizibil umflat, lucru care a declanșat imediat speculații despre o posibilă sarcină. Vedeta nu a lăsat însă loc de interpretări și a precizat rapid că nu este gravidă, ci este vorba despre reacția organismului ei la gluten.

Îmbrăcată într-o rochie albă și mulată, Andreea Raicu a folosit ocazia pentru a arăta efectele pe care le resimte atunci când nu respectă regimul alimentar potrivit pentru ea. Situația a fost atât de comică încât vedeta a mărturisit că a râs o jumătate de oră înainte de a putea porni camera de filmat pentru a explica totul.

„M-a întrebat lumea ce se întâmplă dacă mănânc gluten. Asta! Nu, nu sunt însărcinată! Mă rog, acum pot să filmez, pentru că am râs o jumătate de oră. Dar asta se întâmplă când eu mănânc ce nu trebuie. De-aia nu mănânc ce nu trebuie, că nu-mi face bine”, a explicat Andreea Raicu pe internet. În ceea ce privește ținuta care a accentuat burtica, ea a adăugat cu ironie că rochia este, clar, potrivită și pentru persoanele care sunt însărcinate.

Rețeta ei pentru relaxare și energie

Pe lângă atenția acordată alimentației și stilului de viață, Andreea Raicu pune un accent major pe echilibrul emoțional. Antreprenoarea a dezvăluit metodele prin care reușește să se deconecteze după zilele solicitante, considerând că detașarea de tehnologie și plimbările în aer liber sunt esențiale pentru ea.

Atunci când simte că nu mai poate, vedeta alege să ia o pauză. După o zi foarte lungă, aceasta își ia câinele și merge pe plimbare prin cartier până când simte că s-a relaxat complet. În acest timp, ea evită complet telefonul și orice altă formă de comunicare.

Andreea Raicu a explicat că faptul că stă în natură și se izolează o ajută enorm să își recupereze energia. Această rutină este necesară deoarece, atât în calitate de antreprenor, cât și ca persoană publică, ea petrece foarte mult timp în exterior și are nevoie de aceste momente de liniște pentru a putea funcționa corect.

Detalii surprinzătoare despre vizite la ghicitoare

O altă dezvăluire neașteptată a venit din partea procurorului Maximilian Bălășescu, care a oferit detalii dintr-un dosar de escrocherie și șantaj implicând mai multe vedete și vrăjitoare. Acesta a mărturisit că și Andreea Raicu a mers la ghicitoare.

Potrivit procurorului, Andreea Raicu a fost una dintre persoanele vătămate din acest caz. Mai mult, acesta a dezvăluit că vedeta a ajuns chiar să intre în apa unui râu și să se dezbrace, totul pentru un proces de „purificare” și pentru „alungarea farmecelor”.

Motivul pentru care Andreea Raicu a recurs la aceste metode a fost, conform declarațiilor lui Maximilian Bălășescu, faptul că „nu era iubită”. Procurorul a precizat că Oana Zăvoranu este singura care a avut curajul să facă reclamație.

Context

Andreea Raicu este o prezentatoare de televiziune și model, cunoscută pentru prezentarea unor show-uri de divertiment precum Big Brother și Megastar, după ce a debutat în modeling, unde a câștigat mai multe concursuri importante.