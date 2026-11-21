Divertisment

Irina Rimes a ales să le arate fanilor o parte mai intimă din viața ei, publicând o fotografie rară alături de tatăl ei. Pe lângă acest gest, cântăreața a anunțat o decizie importantă a părinților săi: aceștia se vor muta în București. Motivul este simplu și emoționant, deoarece vor să fie mai aproape de ea și de restul familiei.

Irina Rimes este o solistă și compozitoare din Moldova, care a devenit una dintre cele mai influente artiste din România și Moldova începând cu sfârșitul anilor 2010, fiind cunoscută și ca fost coach în cadrul emisiunii Vocea României. Ea locuiește și activează între București, Chișinău și Paris.

Sprijinul familiei și drumul spre succes

Deși programul încărcat din cariera muzicală nu îi permite întotdeauna să petreacă tot timpul pe care și-l dorește alături de părinți, Irina Rimes consideră că familia a rămas unul dintre cele mai importante puncte de sprijin din viața sa. Într-un interviu acordat revistei VIVA!, artista a subliniat faptul că mama ei a fost un pilon esențial, crezând în talentul ei încă de la început. Această susținere a fost crucială mai ales în perioadele în care drumul către succes nu era unul sigur.

Cântăreața a povestit că acest sistem de suport a fost format nu doar din familie, ci și din prietenii cu care a petrecut ore în șir în studio, făcând sesiuni și schimbând idei despre muzică. Irina Rimes a recunoscut că și ea a avut încredere în sine și în viziunea sa muzicală, menționând că norocul ei a fost faptul că în România lucrurile au evoluat rapid imediat ce s-a îndrăgostit, totul venind natural ulterior.

Relația specială cu fratele Vitali

Pe lângă părinți, o legătură extrem de specială o are Irina Rimes cu fratele ei, Vitali. Cei doi sunt atât de apropiați încât în prezent locuiesc în același cartier din București, ceea ce le permite să se vadă aproape zilnic. Această proximitate nu se limitează doar la viața personală, deoarece cei doi au început să colaboreze și pe plan profesional, dezvoltând împreună câteva proiecte.

Vorbind despre copilăria lor, artista a recunoscut că, așa cum se întâmplă între mulți frați, au existat și momente de neînțelegere. Ea a descris acele perioade ca fiind momente în care au fost mai „apucați” și se mai ciondăneau uneori. Totuși, aceste mici conflicte nu i-au împiedicat să fie un sprijin constant unul pentru celălalt. Irina Rimes s-a declarat foarte recunoscătoare pentru faptul că drumurile lor s-au intersectat și că are fratele ei alături, definindu-l ca fiind o persoană pe care se poate baza mereu.

Amintiri din copilărie și noi începuturi

Cântăreața a mai menționat că în copilărie a petrecut mult timp nu doar cu fratele ei, ci și cu bunicii, chiar dacă aceștia munceau destul de mult. Părinții ei se mută în Capitală ca să fie mai aproape de ea și de familie. Decizia acestora de a se muta în Capitală vine să rezolve problema distanței, care până acum era un obstacol în relaționarea lor zilnică.

Sincer să fim, e super mișcător să vezi că, indiferent cât de mare devine starea de star, familia rămâne „portul” unde te întorci. Cine nu s-ar muta în București ca să fie aproape de o fiică care a cucerit scenele din toată regiunea?