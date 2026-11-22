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Loredana Groza a fost văzută în zona nord a Bucureștiului, unde a fost surprinsă alături de fiica ei, Elena Boncea, în vârsta de 29 de ani. Cele două au fost văzute la o bancă, în timp ce rezolvau niște probleme birocratice. Dacă Elena a ales o ținută absolut normală pentru o tânără, Loredana a transformat ieșirea în oraș într-o adevărată paradă a modei.

Spiritualitate și stil eclectic

Elementul care a atras toate privirile a fost „bindi”, semnul hindus aplicat de Loredana pe frunte, între sprâncene. Nu este prima dată când artista poartă acest simbol indian, care are rădăcini în religia hindusă. Mai exact, bindi reprezintă semnul celei de-a șasea chakre, cea a ochiului interior, cunoscută și sub numele de ochiul minții. Se pare că Loredana a decis să își asorteze întreaga imagine cu acest simbol al introspecției și al autocunoașterii.

Pentru a completa vibrația spirituală, Loredana a ales o pereche de șalvari verzi, cu o țesătură amplă care cade în falduri grele. Însă, pentru că vremea a fost răcoroasă, divea a combinat elementele orientale cu un sweatshirt al echipei de fotbal american Green Bay Packers, din Wisconsin. O combinație neașteptată, dar care, let's be honest, funcționează surprinzător de bine. Întrega ținută a fost completată de pantofi sport potriviți pentru plimbări prin oraș și o căciulă potrivită sezonului.

Accesorii de lux și program aglomerat

Nu doar look-ul a fost spectaculos, ci și modul în care Loredana s-a deplasat. Întreaga prezență a fost accentuată de un Range Rover SV, nava amiral a mărcii, un SUV impunător care valorează aproximativ 250.000-300.000 de euro. Loredana ținea în mână o telecomandă, detaliu care a completat imaginea.

Loredana nu a zăbovit prea mult la bancă, probabil pentru că perioada actuală este extrem de aglomerată. Probabil se pregătește pentru concertele și aparițiile de Crăciun, perioadă aglomerată pentru artiștii cu căutare.

Context

Loredana Groza este o cântăreață română cunoscută pentru capacitatea de a se reinventa constant și pentru explorarea diverselor stiluri muzicale, de la pop și muzică tradițională până la manele. Unul dintre cele mai mari succese ale sale este hitul „Bună seara, iubito”, lansat în 1987, al cărui album omonim a devenit cel mai bine vândut disc din România.

Sincer, unde s-a ajuns cu aceste combinații de șalvari și fotbal american? Noi credem că doar Loredana poate scoate așa ceva din oraș fără să pară costumărie de teatru.