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Nu e vorba de un scenariu de film, ci de realitatea financiară a lui Florin Călinescu. Compania actorului, înființată în 1996 pentru producții cinematografice, video și programe TV, se află într-un impas major. Conform datelor raportate pentru anul 2025, firma are datorii uriașe, de peste 12,4 milioane de lei, conform documentelor publice de la Ministerul Finanțelor.

Situația nu arată deloc bine nici în ceea ce privește profitul. În același an, compania a înregistrat pierderi financiare de 583.181 lei. Cifra de afaceri a fost de 5.207.992 RON, ceea ce înseamnă o scădere cu 2,4 milioane de lei față de anul 2024.

Nu au scăzut doar veniturile, ci și echipa. În timp ce anul anterior firma avea aproape 40 de angajați, anul trecut a mai rămas doar cu zece oameni.

Florin Călinescu nu s-a oprit doar la media și TV. Actorul a fost implicat în două companii de optică și tehnică, iar între 1998 și 2006 a avut o agenție de turism care purta numele său. De asemenea, a administrat din 2016 până în 2022 o firmă de consultanță pentru afaceri și management, care, deși figurează ca fiind activă, nu a mai avut activitate de patru ani.

Unele dintre profiturile firmei de producție au fost investite în proprietăți imobiliare, inclusiv în străinătate. Actorul s-a arătat interesat de proiecte agricole și de creșterea animalelor, însă acestea nu s-ar fi concretizat, conform informațiilor publice.