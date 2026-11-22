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Carmen Negoiță a împărtășit o poveste plină de emoție despre legătura creată cu o tânără în timpul participării la emisiunea Asia Express. Cele două s-au cunoscut în Bali, într-un moment în care influencerița și sora ei, Andreea, căutau cazare.

După ce au încercat să găsească un loc unde să stea timp de mai bine de două ore, cele două au intrat în vorbă cu o fată care, la acea vreme, avea 16 ani. Deși familia adolescentei trăia în sărăcie, aceasta a decis să le primească pe Carmen și pe Andreea în casa lor.

Condiții grele și bunătate neașteptată

Carmen Negoiță a descris atmosfera din casa familiei ca fiind una de mare deprivare. Ea a precizat că nu exagerează când spune că familia era foarte săracă, menționând prezența mucegaiului pe pereții camerei. În ciuda acestor condiții, familia le-a oferit celor două camera pe care o considerau a fi cea mai bună, în timp ce fata dormea alături de ele.

Bunătatea familiei s-a manifestat și prin gesturi simple, precum faptul că mama fetei s-a ocupat de gătit, iar tânăra le-a adus banane a doua zi dimineață. Recunoscătoare pentru ajutor, Carmen și Andreea i-au oferit fetei banii de buzunar pe care îi aveau la moment de la producție, o sumă de aproximativ cinci sau zece dolari în total.

Promisiunea împlinită după timp

Influencerița nu a uitat de adolescentă și i-a promis că va mai ajuta-o. Această promisiune a devenit realitate când Carmen, împreună cu unul dintre prietenii săi, a cumpărat pentru fată o vioară și un costum de Harry Potter. Decizia a venit din faptul că tânăra le povestise anterior că își dorește foarte mult să învețe să cânte la acest instrument și că este mare fan a seriei Harry Potter.

Tensiunile dintre surori în Asia Express

Pe lângă momentele emoționante, Carmen Negoiță a vorbit și despre aspectele mai dificile ale experienței din sezonul 7 al emisiunii, în special relația tensionată cu sora ei, Andreea. Cele două au trecut prin momente de conflict, unul dintre cele mai memorabile fiind legat de gestionarea stresului în timpul călătoriei.

Carmen a povestit că Andreea se agita foarte tare și intra în disperare atunci când nu reușeau să ia o mașină. Influențerita a fost iritată de faptul că sora ei o obliga să stea pe bordură lângă ea, în timp ce Carmen încerca activ să găsească o soluție pentru transport.

Deși s-au certat și au avut momente de tensiune, Carmen consideră că acest parcurs a fost necesar pentru a le depăși fricile. Ea a explicat că, privind în urmă la tot ce au realizat și la obstacolele peste care au trecut, experiența a fost una de creștere personală pentru ambele surori.

O perioadă de recuperare psihică

Într-un alt material citat de sursă, Carmen Negoiță a recunoscut că a avut nevoie de ajutorul psihologului și că a fost momentul să pună lucrurile pe hârtie și să le rezolve.