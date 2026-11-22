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Mirela Retegan a decis să fie transparentă cu urmăritorii ei și să scoată la iveală experiențele care i-au stat la baza formării profesionale. Într-o postare pe rețelele de socializare, aceasta a detaliat drumul parcurs până acum, punctând nu doar succesele, ci și momentele în care a trebuit să se bată cu lipsurile financiare și nesiguranța.

De la CFR la Teatrul de Nord

Totul a început la vârsta de 19 ani, când Mirela Retegan a ocupat un post de secretară la CFR. Aceasta beneficia de un salariu bun pentru acea vreme. Mai mult, jobul i-a oferit un avantaj practic extrem de util: posibilitatea de a circula gratuit cu trenul, lucru pe care l-a menționat explicit în mesajul său de pe Instagram.

Mirela a ales să renunțe la siguranța salariului de la CFR pentru a se apropia de domeniul în care dorea să activeze cu adevărat. Această decizie a dus la plecarea ei către Teatrul de Nord, unde a lucrat timp de un an. Deși schimbarea a venit cu numeroase necunoscute, aceasta a fost un pas esențial în evoluția ei profesională.

Șomajul și prima independență financiară

Drumul spre succes nu a fost liniar. La 23 de ani, Mirela Retegan s-a trezit într-o perioadă critică de nesiguranță, după ce a rămas fără o sursă stabilă de venit. Aceasta a mărturisit că a fost șomeră timp de jumătate de an, interval în care a fost nevoită să se întrețină exclusiv din indemnizația de șomaj. Au fost șase luni în care a încercat să își definească direcția și să găsească un nou loc de muncă.

Situația s-a schimbat radical odată cu maturizarea profesională. La 26 de ani, Mirela a ajuns într-un punct în care reușea să câștige bani din patru activități diferite simultan. A avut mai multe colaborări cu nume importante și organizații din industria media, ceea ce i-a permis să își reconstruiască situația financiară și să depășească lipsurile din anii precedenți. La 27 de ani a devenit proprietara unei garsoniere și a unei mașini.

Șocul financiar din București

La 32 de ani, veniturile lui Mirela Retegan ajunseseră la aproximativ 2.000 de euro lunar. Totuși, această stabilitate a fost brusc întreruptă un an mai târziu, odată cu mutarea în București. La noul loc de muncă, salariul primit era de doar 200 de dolari, în timp ce chiria lunară era de 250 de dolari. Această diferență a făcut ca, în fiecare lună, să fie pe minus.

În fața dificultăților financiare, a fost nevoită să recurgă la un credit. Mirela a contractat un credit de 5.000 de dolari de la BCR Satu Mare. Pentru a obține această sumă, a fost necesară o garanție serioasă, astfel încât a pus în joc casa pe care o deținea în Satu Mare. Banii împrumutați au fost distribuiți strategic: o parte a fost păstrată pentru a acoperi ratele lunare timp de un an, altă parte a fost folosită pentru chirie, iar restul a fost destinat cheltuielilor de trai zilnic.

Sinceritate totală, nu? Cine dintre noi nu a avut un moment de panică financiară când a încercat să se mute în București?