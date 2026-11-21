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Simona Gherghe a tăiat orice speculație despre eliminarea lui Alberto, amintindu-i Paulei că cifra finală nu minte: 83,21%. Prezentatoarea a explicat că, deși concurenții au cerut trimiterea lui în cursă, producția a fost cea care a decis dacă incidentele justificau un vot în gală.

„Ei au cerut, dar dacă și noi, cei din producție, nu am fi fost cumva foarte convinși că a sărit calul, nu ar fi fost vot în gală în ceea ce îl privește”, a declarat Simona Gherghe. Pentru ea, procentul covârșitor demonstrează că Alberto a supărat multă lume, deci nu pot fi dați vina doar pe concurenți sau pe grupul de susținere.

Paula, pe partea cealaltă, rămâne nemulțumită, mai ales de cei din casă, pentru că sancțiunea primită de Alberto nu era cea pe care ea o credea potrivită. Ea le reproșă celor din casă că nu s-au gândit la consecințe și că scuzele primite după plecarea lui Alberto nu schimbă lucrurile.

Concurenta s-a întrebat dacă situația nu se putea evita, menționând că toți i-au spus că poate face o chemare.

Deși Alberto a părăsit competiția în gala de vineri, relația celor doi continuă. Paula a recunoscut că primele zile fără el au fost neplăcute, dar a găsit sprijin alături de persoanele apropiate din casă, printre care și Irina.