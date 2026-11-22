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Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii se apropie de final, iar tensiunile din Thailanda au ajuns la cote maxime. Înainte de a se revede cu partenerii lor, concurenții au fost puși în situația de a face față celor care au fost ispite pentru soții sau iubitii lor. Una dintre cele mai tensionate întâlniri a fost cea dintre Bianca Ghiurcă și Gabriella, femeia cu care soțul ei, Marco, a depășit limitele relației lor.

Bianca a trecut printr-un moment emoțional extrem de dificil după ce a văzut imaginile de la bonfire în care partenerul ei apărea în ipostaze intime cu ispita. Aceste descoperiri au zdruncinat încrederea pe care Bianca o avea în bărbatul cu care și-a construit viața timp de zece ani. Deși Marco a fost cel care a încălcat promisiunile și a ales să se apropie de Gabriella, furia Biancăi s-a îndreptat în mare parte către femeia implicată în această apropiere.

Confesiuni cu lacrimi în ochi

În timpul discuției cu Gabriella, Bianca și-a pierdut controlul emoțiilor și a povestit cu lacrimi în ochi despre relația de un deceniu cu Marco. Chiar și în urma dezamăgirii profunde, ea a mărturisit că încă îl iubește enorm pe soțul ei și că nu își poate imagina viața fără el, considerându-l o persoană esențială în existența sa. Această contradicție între sentimentele puternice și durerea provocată de comportamentul lui a făcut ca reacțiile ei să fie mult mai intense.

În dialogul celor două, Gabriella a declarat că nu a înțeles niciodată bărbații. Bianca a replicat că soțul ei nu a greșit cu nimic în cei zece ani de relație, subliniind faptul că acesta o iubește în continuare. Mai mult, Bianca a dezvăluit un detaliu surprinzător: ea a fost cea care a ales-o pe Gabriella, considerând că aceasta este prototipul lui Marco. A explicat că Marco nu a avut curajul să o aleagă pe ea la prima alegere pentru că știa că ar fi deranjat-o pe Bianca, așa că a vrut să o aleagă pe Andrușca; când el a întrebat-o pe cine să aleagă, Bianca a spus numărul 4, iar Gabriella era a patra pe rând.

Declarațiile ispitei și reacția soției

Confruntarea a scos la iveală detalii noi despre relația dintre Gabriella Barbu și Prințul Marco. Ispita a sugerat că sentimentele dintre ea și concurent au fost reciproce, afirmând că acesta i-a mărturisit că s-a îndrăgostit de ea. Potrivit spuselor Gabriellei, această declarație a fost făcută în timpul întâlnirii de 24 de ore, imediat după ce au avut un moment intim. Când Gabriella a menționat că Marco i-a spus acest lucru după ce s-au culcat, Bianca a întrebat dacă a folosit exact acele cuvinte, la care Gabriella a răspuns afirmativ.

Totuși, Bianca Ghiurcă nu a fost convinsă de versiunea ispitei. Ea a insistat pe o distincție clară între ceea ce Marco simte pentru cele două femei: în opinia ei, bărbatul este doar atras de Gabriella, în timp de ea o iubește, cele două tipuri de relații neputând fi puse pe același plan. De asemenea, Bianca a pus sub semnul întrebării autenticitatea unor astfel de sentimente după doar 21 de zile de interacțiune.

Reproșuri despre intenții și un final neașteptat

Bianca a fost directă în ceea ce privește comportamentul ispitei, spunându-i că a ieșit îmbrăcată cum era, adică nu prea îmbrăcată. Ea a argumentat că, dacă Gabriella nu ar fi avut intenția de a face nimic, nu ar fi făcut-o, iar jocul a început de la amândoi: nu poate spune că nu a făcut nimic, când era în poala lui. Pentru Bianca, jocul de seducție a început de amândoi, subliniind că nu se poate pretinde neimplicarea când situația a ajuns la acel punct.

În ciuda tuturor reproșurilor și a tensiunii din discuție, finalul a fost unul total neașteptat. Cele două femei s-au luat în brațe, un gest care i-a surprins pe toți cei prezenți. Chiar și Radu Vâlcan a recunoscut că nu se aștepta ca discuția să decurgă în acest fel sau să se termine cu o îmbrățișare. La final, Gabriella i-a adresat Biancăi cuvinte frumoase, iar amândouă au declarat că nu ar exclude posibilitatea unei alte întâlniri, chiar și în afara emisiunii.

Sincer, cine mai crede că la Insula Iubirii lucrurile merg conform planului? Voi ce ziceți, se mai repară o relație de zece ani după asemenea „surprize”?