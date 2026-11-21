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Marin Barbu a ales să vorbească deschis despre viața lui privată și despre dinamica relației cu soția sa, recunoscând că prezența acesteia a fost decisivă pentru drumul său. În cadrul podcastului „Acasă la Măruță”, coregraful a subliniat cât de mult a contat faptul că a avut pe cineva care să îl ghideze și să îl avertizeze atunci când risca să facă greșeli.

Soția, stâlpul familiei și „salvarea” lui

Coregraful a recunoscut cu sinceritate că, fără sprijinul soției, ar fi putut să apuce un drum greșit în viață. Marin Barbu a povestit că, încă din perioada de tinerețe, partenera lui a fost cea care i-a dat alerte constante să fie atent și să aibă grijă, încercând să îl prevină de diverse pericole. Acesta a citat momentele în care ea îi spunea „Fii atent, ai grijă, ai grijă, nu te duce!” sau chiar avertismente mai dure, precum „Vrei, rupe-ți gâtul!”.

Privind în urmă, coregraful a admis că soția sa a avut dreptate în toate aceste situații. El a recunoscut că a fost „tot timpul plecat”, în timp ce ea s-a dedicat creșterii copiilor. O schimbare a apărut în dinamica lor familială odată cu apariția nepoților, moment în care Marin Barbu a preluat el responsabilitatea de a se ocupa de aceștia.

Tragedia pierderii unui fiu

O parte extrem de personală și tristă a conversației a fost cea legată de pierderea unui copil. Marin Barbu a povestit despre momentul în care soția sa a rămas însărcinată cu un băiat, la trei ani după nașterea primei lor fiice, Dana. Sarcina a ajuns la șase luni și 12 zile, o perioadă pe care coregraful a declarat că nu o va uita niciodată în viața lui.

El a descris circumstanțele dramatice din jurul acestui eveniment, menționând faptul că familia se pregătea să se mute într-un apartament nou. Deoarece nu aveau cheia pentru a intra pe ușă și a vedea spațiul pentru a planifica mobilierul, au improvizat. Marin Barbu a ajutat-o pe soția sa să urce în apartament printr-un geam deschis la parter, pentru ca aceasta să poată lua câteva măsurători. În acel moment, a plesnit apa, iar soția a trebuit să fie transportată urgent la spital.

Băiatul a fost născut prin cezariană, dar a fost declarat avorton. Marin Barbu a menționat că l-a văzut pe copil, însă acesta a murit. Această traumă a revenit în atenția sa recent, după ce a fost contactat de un prieten care îl întreba despre ce s-a întâmplat cu fiul său. Coregraful a precizat că a menționat acest necaz public acum 20 de ani, când a început activitatea în televiziune, însă observă cum detaliul a rămas în memoria oamenilor.

Relația cu fiicele și nepoții

În ciuda durerii trecute, Marin Barbu a exprimat recunoștință pentru fiica sa, Larisa, spunând că Dumnezeu i-a dat-o pe aceasta și că ea este „mai ceva decât un băiat”. El a menționat că Larisa este prezentă alături de el, în timp ce cealaltă fiică, Dana, este o persoană foarte organizată.

Coregraful a descris parcursul profesional al Danei, subliniind faptul că aceasta s-a dedicat complet serviciului, la bancă, lucrând de dimineața până seara toată viața. În prezent, familia s-a extins, iar Marin Barbu se bucură de doi nepoți: unul născut din Dana și unul din Larisa.

CONTEXT: Marin Barbu este un coregraf apreciat în lumea dansului, cunoscut pentru dedicarea sa față de artă și pentru prezența pe scenă. În paralel cu cariera artistică, acesta este recunoscut și ca fost antrenor de fotbal și fost jucător, având în palmares experiențe la echipe precum Steaua București și FCM Brașov.