Vedete

Iulia Albu și partenerul ei, Mike, pe numele său real Alexandru Mihai Iacob, sunt împreună de mai mulți ani. Deși Mike a ales să evite lumina reflectoarelor și să fie discret, publicul a început să îl cunoască mai bine după ce cei doi au participat împreună în emisiunea America Express.

Mike a condus o viață împărțită între Londra și București, însă s-a stabilit definitiv în capitala României pentru a fi alături de Iulia.

De la muzică la publicitate: drumul lui Mike

Acesta a studiat vioara la Londra, unde a plecat cu o bursă la vârsta de 13 ani. Pasiunea pentru muzică a fost însă întreruptă de o problemă de sănătate; o dificultate la nivelul umărului l-a obligat să renunțe la acest drum profesional.

După ce a abandonat vioara, Mike s-a reorientat complet și a lucrat intens în domeniul publicității și al marketingului, zone unde activează și în prezent. Deși fuge de camerele de filmat, experiența din America Express i-a adus în atenția publicului, .

„Ură la prima vedere”: cum a început relația

Povestea lor de dragoste nu a fost nici pe departe un scenariu de film romantic din prima secundă. Cei doi au fost puși în contact de o prietenă comună, într-un format de „blind date”, dar atracția a fost complet absentă la început. Iulia Albu descrie momentul ca fiind unul de „ură la prima vedere”, precizând că sentimentul a fost reciproc.

În prima lor întâlnire, Iulia a considerat că Mike era foarte bine îmbrăcat, însă l-a perceput ca fiind arogant. Pe de altă parte, Mike a avut exact aceeași impresie despre ea. Tensiunea a fost atât de mare încât, după doar cinci minute de discuție, cei doi au fost pe punctul să se certe. În final, s-au despărțit amiabil, cu prietena lor fiind prezentă la masă.

Cei doi s-au auzit din nou abia după două luni, când Mike a sunat-o pe Iulia și i-a spus că ar fi o idee bună să se vadă.

Momente amuzante și dinamica familiei

O parte amuzantă a începutului relației lor a fost o vizită în Londra, unde Mike locuia la acea vreme. Pentru a o impresiona pe Iulia, acesta a organizat o ieșire la un castel. Planul a inclus și o sesiune de sport, moment în care Iulia s-a echipat complet cu haine de la branduri sportive cunoscute. Mike spune că, după ce au alergat trei metri, Iulia a spus că și-a făcut ceva la un mușchi; el a crezut-o inițial, dar era „vrăjeală”.

Pe plan familial, Mike a reușit să își construiască o relație foarte bună cu Mikaela, fiica Iuliei Albu din mariajul anterior cu Mihai Albu. Iulia a declarat că Mika l-a adorat din prima clipă în care l-a cunoscut. Deși au existat neînțelegeri, lucru considerat normal într-o familie formată din mamă, tată și copil, mai ales că Mika se află la o vârstă rebelă și dificilă, relația a rămas solidă.

Mike a ținut însă să aducă o mică rectificare în ceea ce privește aceste conflicte. În timp ce Iulia a sugerat că problemele au apărut pe parcursul timpului, Mike a precizat că acestea au fost prezente mai mult în ultima perioadă, susținând că, în mare parte, a avut o relație foarte frumoasă cu adolescenta.