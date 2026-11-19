Cine este Mike, iubitul Iuliei Albu? De la studiul violei în Londra până la marketing și drama primului date
Iulia Albu și partenerul ei, Mike, pe numele său real Alexandru Mihai Iacob, sunt împreună de mai mulți ani. Deși Mike a ales să evite lumina reflectoarelor și să fie discret, publicul a început să îl cunoască mai bine după ce cei doi au participat împreună în emisiunea America Express.
Mike a condus o viață împărțită între Londra și București, însă s-a stabilit definitiv în capitala României pentru a fi alături de Iulia.
De la muzică la publicitate: drumul lui Mike
Acesta a studiat vioara la Londra, unde a plecat cu o bursă la vârsta de 13 ani. Pasiunea pentru muzică a fost însă întreruptă de o problemă de sănătate; o dificultate la nivelul umărului l-a obligat să renunțe la acest drum profesional.
După ce a abandonat vioara, Mike s-a reorientat complet și a lucrat intens în domeniul publicității și al marketingului, zone unde activează și în prezent. Deși fuge de camerele de filmat, experiența din America Express i-a adus în atenția publicului, .
„Ură la prima vedere”: cum a început relația
Povestea lor de dragoste nu a fost nici pe departe un scenariu de film romantic din prima secundă. Cei doi au fost puși în contact de o prietenă comună, într-un format de „blind date”, dar atracția a fost complet absentă la început. Iulia Albu descrie momentul ca fiind unul de „ură la prima vedere”, precizând că sentimentul a fost reciproc.
În prima lor întâlnire, Iulia a considerat că Mike era foarte bine îmbrăcat, însă l-a perceput ca fiind arogant. Pe de altă parte, Mike a avut exact aceeași impresie despre ea. Tensiunea a fost atât de mare încât, după doar cinci minute de discuție, cei doi au fost pe punctul să se certe. În final, s-au despărțit amiabil, cu prietena lor fiind prezentă la masă.
Cei doi s-au auzit din nou abia după două luni, când Mike a sunat-o pe Iulia și i-a spus că ar fi o idee bună să se vadă.
Momente amuzante și dinamica familiei
O parte amuzantă a începutului relației lor a fost o vizită în Londra, unde Mike locuia la acea vreme. Pentru a o impresiona pe Iulia, acesta a organizat o ieșire la un castel. Planul a inclus și o sesiune de sport, moment în care Iulia s-a echipat complet cu haine de la branduri sportive cunoscute. Mike spune că, după ce au alergat trei metri, Iulia a spus că și-a făcut ceva la un mușchi; el a crezut-o inițial, dar era „vrăjeală”.
Pe plan familial, Mike a reușit să își construiască o relație foarte bună cu Mikaela, fiica Iuliei Albu din mariajul anterior cu Mihai Albu. Iulia a declarat că Mika l-a adorat din prima clipă în care l-a cunoscut. Deși au existat neînțelegeri, lucru considerat normal într-o familie formată din mamă, tată și copil, mai ales că Mika se află la o vârstă rebelă și dificilă, relația a rămas solidă.
Mike a ținut însă să aducă o mică rectificare în ceea ce privește aceste conflicte. În timp ce Iulia a sugerat că problemele au apărut pe parcursul timpului, Mike a precizat că acestea au fost prezente mai mult în ultima perioadă, susținând că, în mare parte, a avut o relație foarte frumoasă cu adolescenta.