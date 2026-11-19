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Carmina Vârciu pare că a început un nou capitol romantic. Tânăra a postat recent o fotografie în care apare în brațele unui bărbat, dar a decis să îi păstreze identitatea secretă pentru moment.

Confirmarea a venit printr-un mesaj sugestiv, prin care Carmina a reiterat ideea că dragostea apare atunci când te aștepți mai puțin. „«Se întâmplă când te aștepți mai puțin» nu a fost o minciună”, a scris ea sub imagine, lăsând să se înțeleagă faptul că simte din nou fiorii iubirii.

Această nouă poveste de dragoste vine la ceva timp după ce, în 2024, Carmina și creatorul de conținut Iustin au decis să se despartă, după o relație de aproximativ un an. Tânăra nu a oferit detalii despre motivele rupturii, iar cei doi și-au văzut de drumuri. Între timp, Iustin a început o relație cu Viviana Sposub, iar acum pare că și Carmina a trecut peste acea etapă.

Carmina, care este fiica lui Liviu Vârciu și a lui Ami Teiceanu, s-a mutat în Capitală după terminarea liceului, unde tatăl ei i-a cumpărat un apartament, după ce a trăit o perioadă în Arad alături de mamă.

Să vedem cât timp mai rezistă misterul cu partenerul nou sau dacă primim un reveal curând!