Divertisment

Adi Vasile a dat oficial startul pentru entuziasmul fanilor, anunțând pe 23 noiembrie că echipa de Survivor se pregătește de plecare în Republica Dominicană. Acolo vor începe filmările pentru ediția din 2027, iar prezentatorul a recunoscut sincer că i-a fost dor de fiecare zi petrecută acolo, de echipă și de concurenți.

Nu s-a oprit însă doar la anunțuri, ci a transformat Instagram-ul într-un fel de casting comunitar. Adi i-a invitat pe urmăritori să propună nume de vedete, influenceri sau sportivi pe care și-ar dori să îi vadă în competiție pentru noul sezon. Mesajul a atras numeroase reacții, iar fanii au început să propună vedete, influenceri și sportivi pe care ar vrea să îi urmărească în competiție.

Desigur, odată cu vestea plecării, a început și speculația despre data premierei. Deși în ultimii ani emisiunea a debutat în luna ianuarie, fanii se întreabă dacă de data aceasta nu am putea avea debutul mai devreme, chiar în decembrie. Totuși, trebuie să avem puțină răbdare, pentru că data oficială a premierei nu a fost anunțată încă.

Adi Vasile a promis că va reveni curând cu informații noi despre Survivor 2027, așa că până atunci ne rămâne să așteptăm anunțurile oficiale și să sperăm că unele dintre propunerile fanilor ajung efectiv în echipa de concurenți. Voi pe cine ați vrea să vedeți în Republica Dominicană?