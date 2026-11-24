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Fostul fotbalist Dudu Georgescu s-a stins la vârsta de 76 de ani în Toronto, Canada. Aici locuia de mai mulți ani împreună cu soția sa. Vestea decesului a fost confirmată de Gheorghe Turda, care a oferit detalii despre modul în care a ajuns la informația că sportivul a fost găsit fără viață.

Cum a fost descoperit trupul

Gheorghe Turda a povestit că sâmbătă a primit un apel telefonic de la un român stabilit de mai mulți ani în Canada. Acest bărbat deține o agenție imobiliară și are mai multe apartamente date în chirie, printre care se număra și cel în care locuia Dudu Georgescu de mai mult timp. Conform celor declarate de interpretul de muzică populară, proprietarul imobilului i-a comunicat că chiriașul său a fost găsit mort în apartamentul respectiv, iar decesul s-ar fi produs tot sâmbătă.

Relația dintre cei doi și amintirile lui Gheorghe Turda

Gheorghe Turda a menționat că Dudu Georgescu a fost subordonatul său la Direcția de Cultură și Sport. Cei doi au petrecut timp și în America, unde sportivul a fost însoțit de trofeele sale, inclusiv Ghetele de Aur. Interpretul l-a descris pe fostul fotbalist ca fiind un om deosebit de harnic, cumsecade și cu un caracter extraordinar, însă a precizat că nu știe prea multe detalii despre incident, dincolo de faptul că a fost găsit mort în locuința închiriată.

Suspecta și detaliile despre anchetă

Situația a devenit mai complicată după ce soția bărbatului a fost anchetată de autorități. Potrivit soției lui Șandor Gavrilă, Marina a fost ridicată ca prim suspect de către Poliție și a fost ținută trei zile, apoi i-au dat drumul, probabil sub cauțiune.

Soția lui Șandor Gavrilă a adus clarificări despre gestionarea locuinței, precizând că ea a fost cea care le-a oferit apartamentul, deoarece aceștia se aflau sub managementul ei. Aceasta a explicat faptul că a găsit un apartament într-unul dintre blocuri atunci când aceștia au venit în Canada și le-a oferit o chirie cât mai mică, deoarece cei doi nu aveau un loc de muncă.

Detalii șocante despre cauza morții

Potrivit soției lui Șandor Gavrilă, un cuțit ar fi fost găsit în corpul lui Dudu Georgescu, așa cum a auzit ea. Femeia ar fi spus că se va muta în altă parte, la altcineva din clădire, dar nu a fost găsită acolo.

În final, soția lui Șandor Gavrilă a subliniat faptul că doar Poliția poate oferi răspunsuri definitive. O decizie finală privind cauza morții nu poate fi luată fără realizarea autopsiei și fără raportul oficial al medicului legist.