Divertisment

Andra Măruță a devenit artista română cu cele mai mari vânzări de bilete la concerte în 2026. Conform datelor unei platforme de ticketing online, succesul este definit de șase spectacole sold-out la Sala Palatului din București, trei reprezentații cu biletele epuizate la BT Arena din Cluj-Napoca și un concert sold-out în Londra.

Biletele s-au vândut în doar câteva minute de la lansare. La Sala Palatului, Andra a stabilit un record în istoria recentă a instituției, depășind performanța anterioară deținută de Ștefan Bănică Jr. Andra a susținut primele trei concerte consecutive la Sala Palatului în 2017, iar în 2026 seria a ajuns la șase reprezentații într-un singur an.

Andra s-a declarat recunoscătoare pentru susținerea publicului, spunând că fiecare bilet reprezintă pentru ea un spectator și o poveste. Artista a legat acest succes de interesul oamenilor pentru colinde și cântece tradiționale, pe care le ascultă încă din copilărie.

Seria de spectacole continuă cu turneul de colinde „Vestire”. Calendarul include OVO Arena Wembley din Londra pe 6 decembrie, Sala Palatului din București pe 11, 12 și 13 decembrie, iar BT Arena din Cluj-Napoca pe 19 și 20 decembrie.

Producția este masivă și implică aproape 250 de persoane. Pe scenă vor urca peste 100 de artiști, alături de Orchestra Simfonică București și invitați speciali. În culise, aproximativ 150 de profesioniști se ocupă de regie, scenografie, lumini, sunet, video, costume și coordonare.

Alte repere importante ale carierei artistei includ proiectul „Tradițional”, care a ajuns la 100.000 de spectatori încă de la prima reprezentație. De asemenea, concertul „Tradițional 2”, susținut în 2023 la Cluj-Napoca, a atras aproximativ 10.000 de spectatori plătitori.

Sincer, când ai o armată de fani așa de loiali, recordurile vin singure, nu? Voi mergeți la colinde anul acesta?