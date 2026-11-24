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Mihaela Cavcaliuc, cunoscută din sezonul 11 al emisiunii Mireasa, unde și-a cunoscut viitorul soț, Ștefan Drăguș, a decis pe 23 noiembrie 2026 să își testeze abilitățile culinare la Chefi la cuțite, sezonul 18.

Pentru a reflecta pasiunea ei pentru alimentația sănătoasă, Mihaela a pregătit pentru cei patru jurați avocado umplut cu ou și spanac. Însă prezentarea a fost mult mai mult decât despre mâncare, concurenta dezvăluind detalii șocante despre stilul ei de viață și despre trecut.

Mihaela a recunoscut că este pasionată de bodybuilding și că, într-o perioadă, a antrenat intens, mergând la fitness șapte zile pe săptămână, cu câte 14-15 antrenamente weekly. Rezultatul a fost unul spectaculos, tânăra afirmând că a adăugat 35 de centimetri la biceps. În prezent, aceasta gestionează și un blog cu rețete pe Instagram.

În cadrul emisiunii, Mihaela a făcut și o mărturisire neașteptată: a recunoscut că i-a cerut mamei sale 2.000 de euro pentru a investi într-o schemă piramidală, banii respectivi fiind pierduți ulterior.

Finalul participării sale a fost unul confuz. După ce Richard Abou Zaki a anunțat că nu îi oferă cuțitul, Mihaela a părăsit imediat platoul, fără să aștepte decizia celorlalți trei jurați. Ulterior, aceasta a recunoscut că nu a știut că trebuia să mai rămână, întrebându-se dacă a procedat corect sau dacă ar fi trebuit să mai aștepte, observând că toți se uitau la ea și la Richard.

Sincer, cine pleacă din concurs înainte ca toți jurații să decidă? Ne-am întrebat dacă e o strategie de „exit” dramatic sau doar o neînțelegere totală de regulamente.