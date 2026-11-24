Divertisment

Simona Halep s-a exprimat profund întristată după incendiul puternic care a izbucnit la Hotel Alpin din Poiana Brașov. Fosta jucătoare de tenis, care este implicată în domeniul turismului și deține unități de cazare în Mamaia Nord și Poiana Brașov, le-a transmis un gând celor afectați prin intermediul conturilor sale de socializare.

„Mă întristează profund incendiul de la Hotel Alpin, un loc emblematic și atât de îndrăgit în Poiana Brașov. Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați și sper din suflet ca toată lumea să fie în siguranță. Tot respectul și aprecierea mea pentru pompierii care luptă de atâtea ore cu flăcările”, a scris sportiva.

Incidentul a început duminică, 22 noiembrie 2026, în jurul orei 19:30. Focul a cuprins inițial mansarda, apoi s-a extins la acoperiș, fațadă și ultimele trei etaje, pe o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați. Aproximativ 150 de persoane au fost evacuate, însă nu au fost înregistrate victime.

Intervenția a fost una extrem de dificilă, deoarece acoperișul din două straturi de tablă a îngreunat accesul la focarele ascunse. Pentru a localiza focul, salvatorii au folosit o dronă de recunoaștere aeriană și camere cu termoviziune. Operațiunea a mobilizat echipaje din Brașov, Covasna, Prahova și Argeș, plus reprezentanți din Râșnov.

Luni, 23 noiembrie, pompierii încă lucrau pentru a lichida incendiul și a elimina orice pericol. Cauza izbucnirii focului urmează să fie stabilită în urma verificărilor de specialitate.