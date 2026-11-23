Divertisment

S-a întâmplat ceva nemaivăzut la Chefi la cuțite. Richard Abou Zaki a trimis farfuria complet goală spre jurizare, un gest care nu s-a mai repetat niciodată până acum în emisiune. Motivul? Chef-ul a considerat că preparatul rezultat nu era demn de standardele unui bucătar cu un restaurant cu o stea Michelin.

Totul a început când Irina Fodor a adus în platou patru cutii cu surprize. În interior se aflau ouă de emu, câte unul pentru fiecare jurat. La început, bucătarii au fost confuzi și s-au întrebat dacă nu cumva sunt „ouă de dragon”, până când prezentatoarea i-a lămurit ce sunt.

Drama a început într-o clipă de neatenție, când oul primit de Richard Abou Zaki a ajuns pe jos. Ingredientul s-a spart, iar Irina Fodor și restul juraților au rămas fără cuvinte. „A spart oul! Care erau șansele?”, a comentat Irina Fodor, în timp ce Richard Abou Zaki a observat ironic că oul, după 17.000 de kilometri parcurși, a ajuns distrus pe podea.

Ceilalți jurați au decis să fie solidari și și-au împărțit propriile ouă de emu cu Richard pentru a-l ajuta. Deși a trecut la treabă și a gătit o omletă, Richard Abou Zaki a refuzat în final să trimită preparatul spre jurizare,

Sincer, respectul pentru standarde e ok, dar să trimiți farfuria goală după ce colegii ți-au dat din ingredientele lor e un move destul de îndrăzneț, nu? Voi ce faceți când vă rateți rețeta: o serviți cu optimism sau ownuiți eșecul?