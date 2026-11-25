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Leonard Miron nu a fost iertat de presă și de social media, indiferent dacă era gras sau slab. Acum trei ani, când avea 120 de kilograme, primea comentarii la fiecare fotografie despre cât de gras este, cât de bătrân arată sau cât de urât a devenit. Mai mult, unii colegi din presă publicau chiar și comparații între fotografiile recente și cele din urmă cu 10-15 ani, realizate în studiourile TVR, pentru a evidenția diferența.

După ce a slăbit până la o greutate care oscilează între 60 și 62 de kilograme, criticile nu au încetat, ci s-au mutat în altă direcție. Aceiași oameni care îl atacau pentru greutate îi spun acum că este prea slab, că arată bolnav sau chiar că ar avea cancer sau SIDA. Pentru Leonard Miron, aceste reacții sunt doar o dovadă a frustrării celor care comentează. El consideră că oamenii care își vărsă veninul online sunt, în realitate, persoane nefericite, sărace și goale în viața lor privată, găsind în comentariile despre viața altora singura supapă de evacuare pentru anxietatea lor.

De la 120 la 60 de kilograme: între vanitate și necesitate

Decizia de a recurge la o intervenție chirurgicală a fost motivată în proporții egale de vanitate și necesitate. Pe partea de vanitate, fostul prezentator s-a plictisit să poarte haine de mărimea 4 XL sau 5 XL și nu mai suporta ceea ce vedea în oglindă de câteva ori pe zi. Totuși, necesitatea a fost mult mai presantă, deoarece greutatea îi afecta grav sănătatea: avea probleme cu respirația, obosea rapid și nu mai putea merge distanțe mai mari. Kilogramele în plus reprezentau un factor de risc major, mai ales după ce a trecut prin probleme serioase de sănătate.

Înainte de a se decide pentru operația de micșorare a stomacului, Leonard a analizat și alte opțiuni, precum balonul gastric sau bypass-ul gastric. A încercat toate rețetele de slăbit disponibile, însă nimic nu a funcționat. De asemenea, a fost sincer în privința stilului său de viață: îi place să gătească, să mănânce și să bea, iar sala de sport este un loc unde ajunge doar dacă greșește adresa. Astfel, intervenția drastică a devenit singura variantă viabilă.

Detaliile operației din Turcia și recuperarea

Pentru procedura medicală, Leonard Miron a ales Turcia, considerând că turismul medical din această regiune are un loc important pe harta mondială. Deși a primit avertismente de la prieteni cu linkuri despre riscuri și calitatea inferioară a serviciilor medicale din Turcia, nu s-a lăsat influențat. A cercetat multe informații pe internet și a contactat mai multe clinici înainte de a face alegerea finală.

Experiența în spitalul din Istanbul a fost mult mai ușoară decât se aștepta, descriind nivelul serviciilor medicale și grija personalului drept senzaționali. Pachetul medical includea două nopți la hotel după operație, însă, din cauza fricii și a incertitudinii legate de reacția organismului, a plătit extra pentru încă două nopți. Ultimele două zile s-au dovedit a fi inutile din punct de vedere medical, deoarece s-a simțit atât de bine încât le-a petrecut făcând cumpărături înainte de a zbura înapoi spre Londra.

Impactul asupra vieții personale și profesionale

Transformarea nu a fost doar fizică, ci și emoțională. Miguel, partenerul său, a fost alături de el încă din primele momente ale procesului. Din solidaritate și iubire, Miguel a reușit și el să slăbească 20 de kilograme, lucru care, paradoxal, îl irită pe Leonard. Leonard Miron recunoaște că, pentru Miguel, nu este ușor să petreacă 25 de ani alături de el, iar Miguel a fost singurul care a avut răbdarea și înțelepciunea să rămână.

Pe plan profesional, Leonard Miron a decis să lase în urmă anii petrecuți pe mare, unde a lucrat ca director de croazieră, o experiență care l-a obosit. Acum, acesta a optat pentru o schimbare radicală de ritm, alegând un job de luni până vineri, cu programul standard de la 9 la 17, pentru a trăi ca „oamenii normali”. În prezent, analizele specialiștilor confirmă că greutatea sa actuală, raportată la vârstă, înălțime, sex și rasă, este perfectă și sănătoasă, iar el se simte extraordinar atât fizic, cât și psihic.

Voi ce ziceți, merită riscul unei operații pentru a scăpa de haterii care oricum vor găsi ceva de criticat?