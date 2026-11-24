Divertisment

Cătălin Botezatu continuă parteneriatul cu magazinele Kaufland România printr-o nouă colecție numită Smart Fashion. Aceasta cuprinde peste 20 de articole, de la haine și încălțăminte până la accesorii pentru casă.

Prețurile sunt extrem de accesibile, variind între 7,99 lei și 69,99 lei. În ceea ce privește garderoba, colecția include tricouri, pantaloni, rochii, saboți, papuci, pijamale și halate, disponibile atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Nu stăm doar la haine, pentru că gama include și obiecte pentru atmosfera din casă: prosoape din 100% bumbac, accesorii din bambus, lumânări și bețișoare parfumate.

Designerul a explicat că a creat o garderobă versatilă și comodă, gândită pentru orice moment al zilei, de la ieșirile în oraș până la serile relaxate acasă. Pentru Cătălin Botezatu, conceptul de modă smart înseamnă să arăți bine fără efort, folosind aceleași piese în mai multe combinații.

Valer Hancaș, director comunicare și corporate affairs la Kaufland România, a menționat că scopul este de a oferi clienților articole practice la prețuri avantajoase, menținând un raport bun între calitate și preț.

Piesele din colecția Smart Fashion pot fi cumpărate exclusiv din magazinele Kaufland din România, în limita stocului disponibil.

Să fim sinceri, cine nu ar vrea să iasă din supermarket cu un set de pijamale noi lângă pachetele de lapte? Noi așteptăm să vedem cine are curajul să combine o rochie de designer cu un coș plin de promoții.