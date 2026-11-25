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Marinela Mavrodin și Robert Urucu au decis să oficializeze relația de mai mulți ani pe 22 noiembrie. Data coincide cu ziua de naștere a Marinelei.

„Cea mai frumoasă zi de naștere de până acum! Oficial, soț și soție”, a scris aceasta pe Instagram, confirmând astfel că a primit cel mai frumos cadou posibil.

Robert Lele și soția sa, Andra Volos, le-au oferit mirilor un cadou muzical, Robert Lele și trupa sa cântând la nuntă. Artistul le-a urat sănătate și le-a trimis gânduri bune pentru băiețelul lor și pentru copilul pe care Marinela îl așteaptă în prezent.

În ceea ce privește look-urile, Marinela a optat pentru o rochie cu croială sirenă și broderie din dantelă, în timp ce Robert a mers pe varianta clasică, purtând un costum negru. Sincer, alegerea rochiei sirenă e mereu un risk, dar la o nuntă e exact ce trebuie pentru a fi în centrul atenției.

Cei doi își încep viața de căsătoriți nu doar cu un copil, ci și cu vestea unei noi extinderi a familiei, Marinela fiind însărcinată cu al doilea copil. Cine mai are nevoie de tort de aniversare când ai nuntă și familie în creștere?