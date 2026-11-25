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Tzancă Uraganu și-a cumpărat o nouă mașină de lux. Artistul a anunțat pe TikTok că și-a cumpărat un Rolls-Royce Cullinan, model 2026-2027, cu 0 kilometri.

Prețul unei astfel de mașini se situează între 450.000 și 650.000 de euro, cu TVA inclus. Dacă te uiți la variantele cu opțiuni Bespoke, care permit personalizarea totală — de la culoare până la tipuri de piele și lemn până la inițialele brodate pe tetiere sau plafonul Starlight Headliner (cel care imită un cer înstelat), prețul poate ajunge aproape de 700.000 de euro.

Manelistul a fost surprins în momentul în care a văzut mașina pentru prima dată, fiind extrem de încântat. „Cullinan 2026, 0 kilometri, mulțumesc lui Dumnezeu”, a scris el pe rețelele de socializare, fiind recunoscător pentru tot ce trăiește.

Nu este prima dată când Tzancă Uraganu cumpără o mașină scumpă, fiind cunoscut pentru pasiunea pentru mașini scumpe. În urmă cu câteva luni, i-a prezentat fanilor un alt bolid, un Ferrari Purosangue. Pentru referință, modelele de Ferrari din 2025-2026 cu sub 1.500 de kilometri costă între 540.000 și 630.000 de euro, iar edițiile speciale depășesc pragul de 700.000 de euro.

Manelistul mai deține și alte mașini de lux.