Divertisment

Imaginează-ți scena: un băiat înalt, cu o prezență de star hip-hop, purtând o geacă statement cu chipul lui 2Pac Shakur, trece printr-o parcare din nordul Capitalei. S-ar putea crede că e vreun tânăr care vrea să spargă chart-urile de trap, dar surpriza este că e vorba despre Nick de la N&D. Artistul a fost surprins în timp ce făcea cumpărături, cu o pungă de la Tedi în mână, probabil pentru că are vreo invitație la o aniversare.

Look-ul lui este unul eclectic, unde baza e un tricou alb cu imprimeuri, dar piesa centrală e clar geaca. Este practic un altar mobil dedicat lui 2Pac, fiind plină de citate și versuri ale rapperului. Totul este completat de blugi largi, specifici stilului West Coast. Să fim sinceri, geaca dă toată greutatea personajului, iar dacă ne gândim la mamicile din anii ăia, sigur erau leșinate după el. Întrebarea e doar una: mai are „brandul” din tinerețe?

De la topurile muzicale la anonimatul selectiv

Nick, pe numele real Nicolae Marin, are acum 49 de ani și este omul care a fondat trupa N&D în 1999, alături de Delia Matache. Deși azi puțini mai fac legătura între chipul lui și hituri cum sunt „Vreau să plâng” sau „Vino la mine”, melodiile acelea au rămas imortale în memoria colectivă. Este interesant faptul că până și vedetele actuale fredonează aceste refrene, ceea ce arată că muzica lui a traversat generațiile și a devenit un element al culturii pop din România.

Totuși, succesul nebun al trupei a durat doar patru ani, după care N&D s-a destrămat. Detaliile exacte despre ce s-a întâmplat la mijloc nu au fost niciodată spuse explicit, existând doar zvonuri și declarații disparate. Unul dintre motivele menționate a fost nemulțumirea lui Nick legată de împărțirea banilor. Acesta nu era convins de sistemul „jumi-juma”, având în vedere că el era cel care scria, compunea și suporta multe dintre cheltuieli.

Contrastul brutal cu cariera Deliei

După separarea trupei, drumurile celor doi au luat direcții complet diferite. Delia a ales cariera solo și a dat lovitura „big time”. Diferența de impact este vizibilă cel mai bine dacă ne uităm pe Instagram: în timp ce Nick are 34k de followeri, Delia a ajuns la 2,6 milioane. Este o diferență masivă de vizibilitate și influență în social media.

Totuși, cifrele de pe platforme nu spun totul despre fericire. Nicolae Marin are o stabilitate personală notabilă, fiind căsătorit cu Cătălina Marin de peste 30 de ani. Împreună au o singură fiică, Andreea, care are acum 19 ani și pare hotărâtă să urmeze pașii tatălui său în lumea muzicii. Tânăra nu este doar pasionată de scenă, ci este și foarte activă în social media, unde și-a construit o comunitate impresionantă. Mai mult, Andreea este cea care se ocupă de conturile tatălui său, iar rezultatele arată că se pricepe la capitolul management digital.

Viața de familie și prezentul artistului

Nick și soția sa au apărut în emisiunea Power Couple. . Din punct de vedere profesional, el mai cântă la câte un „bairam” – termenul folosit pentru petrecerile din anul 2000, perioada în care era pe val. Deși Delia este mult în față profesional și financiar, există un aspect unde nu l-a egalat: familia. Artista, care este căsătorită cu Răzvan Munteanu din 2012, nu are copii, deși are doi nepoței din partea surorii sale, Oana Matache.

În concluzie, Nick a rămas fidel stilului urban și spiritului hip-hop, chiar dacă nu mai domină topurile ca acum trei decenii. Într-un tricou alb, blugi largi și o pungă de la Tedi, el își păstrează aura de legendă a muzicii românești, în timp ce fiica sa se pregătește să preia ștafeta muzicală.

Oare mai putem face un comeback cu stilul ăsta West Coast sau rămânem doar la amintiri de „bairam”?