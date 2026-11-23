Divertisment

Irina Rimes este artista care va deschide West Side Christmas Market 2026. Anunțul oficial a fost făcut pe pagina de Facebook a evenimentului, confirmând că ea va cânta în prima seară.

Evenimentul începe joi, 26 noiembrie, în Parcul Drumul Taberei, începând cu ora 17:00 pentru a intra în atmosfera festivă. După numărătoarea inversă până la aprinderea luminițelor, show-ul lui Irina Rimes începe la ora 20:00, moment în care vor fi fredonate hiturile îndrăgite.

Interesant este faptul că Irina Rimes trebuia să cânte la Hallo Fest anul acesta, însă nu a mai ajuns la acel eveniment din cauza amânării festivalului cu o săptămână. Astfel, fanii ei o pot vedea acum pe scena Târgului de Crăciun.

Primăria Sectorului 6 a publicat imagini din Parcul Drumul Taberei, precizând că se fac ultimele pregătiri pentru acest eveniment. Anunțurile oficiale confirmă că și anul acesta vor fi prezente elementele clasice: roata panoramică, patinoarul și căsuțele cu diverse produse.

Vizitatorii vor putea găsi articole artizanale, dar și tarabe cu diverse feluri de mâncare, băuturi alcoolice și non-alcoolice. Cei care vor să viziteze West Side Christmas Market ar trebui să se aștepte la aglomerație și cozi lungi, în special la căsuțele cu mâncare și vin fiert.

Să sperăm că muzica lui Irina Rimes ne va mai face să uităm de cozi, nu?