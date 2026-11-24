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Amalia Bellantoni a decis să treacă din fața camerelor în spatele acestora, însă debutul ca patronă de televiziune a fost departe de a fi un vis. Împreună cu soțul său, fosta concurentă de la „Chefi la Cuțite” a cumpărat un post local de televiziune din Călărași, însă momentul în care a prezentat actele de la Registrul Comerțului la sediu s-a transformat într-o scenă dramatică.

Amalia a descris prima zi de proprietate ca fiind similară cu imaginea soților Ceaușescu când au fost puși la zid. În momentul în care a intrat în clădire, s-a declanșat o revoltă a angajaților. O femeie din redacție a început atacul întrebând cu cine crede Amalia că se crede să vină „de la capre” să le învețe pe ei cum se face televiziunea, după care restul personalului s-a ridicat în picioare pentru a-i spune că nu este binevenită. Ultimatumul a fost clar: ori pleca proprietara, ori plecau ei.

Reacția soțului Amaliei a fost una scurtă și pragmatică, răspundând în dialectul sicilian cu un „Mănâncă-i!”. Când Amalia i-a întrebat dacă demisiile sunt semnate, aceștia au confirmat, iar blondina i-a invitat să părăsească sediul. În final, treisprezece persoane au plecat cu actele de demisie pe masă.

Haos tehnic și problemele din interiorul societății

Bătaia de palmă nu s-a oprit la conflictul verbal. După ce angajații au părăsit clădirea, Amalia s-a trezit cu o infrastructură digitală blocată. S-a descoperit că serverul, licența Adobe și antivirusul erau înregistrate pe numele diferitilor angajați, ceea ce a dus la închiderea tuturor calculatoarelor și la prăbușirea sistemului. Totuși, Amalia susține că a reușit să pună postul pe picioare în doar douăsprezece ore, fiind funcțioanală din nou în dimineața următoare, ora șase, respectând grila și link-urile de monitorizare impuse de CNA.

Pe lângă problemele tehnice, Amalia a descoperit că societatea, existentă din 2021, avea probleme serioase de gestionare. Ea susține că cei treisprezece angajați (care inițial au fost douăzeci și cinci) nu au fost capabili să gestioneze corect resursele. Potrivit ei, în loc ca banii să ajungă în contul firmei, aceștia s-au „rătăcit” pe drum și au ajuns în buzunarele oamenilor, deoarece aceștia funcționau ca niște liberi profesioniști în cadrul societății comerciale pe persoană fizică.

Războiul plângerilor la CNA, ITM și ANPC

Liniștea a fost de scurtă durată, deoarece foștii angajați au decis să continue lupta prin canale oficiale. Amalia a fost „abonată” ședințelor de miercuri sau marți la CNA, unde fiecare fost angajat a depus plângeri diverse, acuzând-o de nerespectarea grilei sau alte detalii absurde, precum faptul că s-a dus „cu găina” nu știi unde.

În paralel, problemele au continuat la ITM, unde o singură persoană a depus treisprezece plângeri. De asemenea, Amalia a fost vizată și la ANPC, unde au fost ridicate chestiuni legate de absența bonurilor de masă sau de benzină și lipsa transportului asigurat, proceduri pe care societatea ei nu le avea implementate. Deși a fost un drum anunțat ca fiind greu, ea afirmă că a ieșit „dreaptă” din toate aceste situații.

Cum s-a ajuns la cumpărarea postului

Interesant este faptul că achiziționarea trustului de televiziune nu a fost un plan premeditat. Amalia Bellantoni a ajuns să colaboreze cu televiziunea din Călărași deoarece avea nevoie de un loc unde să înregistreze un podcast pentru cazuri sociale, deoarece era singura opțiune din județul Călărași și Ialomița. Ea își plătea ora de emisie și studioul, lucrând contra cost.

După trei luni de activitate, a fost convocată de doamna administrator, care i-a spus că societatea este pusă în vânzare și i-a prezentat costurile și problemele existente, sugerându-i să-și restrângă subiectele și activitatea și să-și termine podcastul, iar apoi, poate, o interesează achiziția.

Deși Amalia a reușit să stabilizeze televiziunea, se pare că conflictul nu s-a încheiat, existând acum un război în instanță cu foștii angajați care au dat-o în judecată.