Daniel Chiorean de la Insula iubirii s-a apărat pe TikTok după ce a fost judecat pentru tatuajele cu mama lui

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Daniel Chiorean nu a trecut cu vederea faptul că unii internauți au început să îl critice pentru tatuajele sale. Cineva i-a scris că are doar tatuaje legate de mama lui, sugerând că bărbatul este genul acela de tip care lasă mama să intervină în viața personală.

Ispita a reacționat pe TikTok, afirmând că s-a simțit judecat greșit. El a precizat că tatuajele au o semnificație aparte pentru el, mai ales că primul său tatuaj a fost făcut la 18 ani: numele mamei și al surorii, pe piept. Mai târziu, și-a adăugat un portret al mamei pe interiorul bicepsului.

„«Doamne ferește, mă-sa peste tot». Ăsta este comentariul pe care l-am primit legat de tatuajele mele”, a povestit Daniel. El a subliniat faptul că s-a gândit să facă ceva special care să rămână acolo pentru totdeauna, dar a ajuns să primească critici conform cărora acest gest ar fi ceva greșit.

Explicația pentru relația atât de apropiată cu mama sa vine din istoria personală a bărbatului, care a crescut fără tată. Daniel a mărturisit că are o legătură specială cu mama lui și că îi este recunoscător pentru toate lucrurile făcute pentru el.

Ispita a mai menționat că este plecat de acasă de la o vârstă fragedă și că mama sa nu s-a implicat în relațiile lui. Pentru el, este normal să țină la ea.

Sincer, cine mai are timp să se certe pe tatuaje în 2026? Să îi adore pe cine vrea, mai ales când e vorba de familie.