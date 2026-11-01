Ian a fost refuzat de șase ispite la Insula Iubirii și nu a înghițit povestea lor: „S-au îmbătat, s-a făcut pardaf”

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Ian a fost refuzat de șase ispite la „Insula Iubirii”, iar acum concurentul a decis să scoată totul la iveală pe TikTok. Nemulțumit de motivele primite, acesta a contestat ideea că refuzurile ar fi fost justificate de conexiunea dintre el și Andreea Homescu. Pentru el, argumentele fetelor sunt doar pretexte, iar criticile s-au referit direct la modul în care acestea și-au asumat sau nu rolul în emisiune.

Ian este un concurent al show-ului „Insula Iubirii” care, încă din primele zile, s-a apropiat de Andreea Homescu în încercarea de a o face geloasă, însă strategia nu a funcționat așa cum și-ar fi dorit el.

„Nu ați venit aici să vă găsiți iubirea”

Pe TikTok, Ian s-a arătat extrem de critic față de fetele care au refuzat să iasă cu el la date, sugerând că unele dintre ele nu au înțeles ce înseamnă să fii o „ispită”. El consideră că rolul lor era să testeze relațiile participanților, nu să folosească motive personale pentru a refuza întâlnirile.

„Referitor la ce s-a întâmplat la Insula Iubirii că am fost refuzat de șase fete sub pretextul că eu cu Andreea am avea o conexiune. Despre ce conexiune vorbim? Despre conexiunea când se lăsa seara și apăreau sticlele pe masă?”, s-a întrebat el. Ian a mai adăugat că unele dintre domnișoare au confundat formatul emisiunii cu alte show-uri precum „Casa Iubirii” sau „Puterea Dragostei”, insistând că ele nu au venit acolo pentru a-și găsi iubirea, ci pentru a ispti. Ba chiar a fost ironic și în privința unei eventuale relații în afara platoului: „Credeți că eu ieșeam cu voi la date în viața reală după cum v-am cunoscut acolo?”.

În timpul acestui rant, Ian a pus și o melodie în fundal cu versuri explicite, ca un „subînțeles” pentru fetele respective.

Dezvăluiri despre ce s-a întâmplat în vila băieților

Ian a vorbit și despre momentele petrecute în vila băieților. Ian susține că unele ispite au consumat alcool alături de el și au ajuns într-o stare în care nici nu se mai puteau ține pe picioare, sprijinindu-se de el pentru a nu cădea.

Concurentul nu înțelege cum cineva care a petrecut „timp de calitate” cu un om și s-a distrat cu el poate apoi să încerce să îl umilească refuzându-l public. „Când turnai pe gât cu Ian… cum puteți să petreceți timp cu un om? Să aveți timp de calitate cu un om și apoi să încerci să-l umilești? De ce te-ai distra cu un om de care îți este silă?”, a spus el.

Ian a mai subliniat faptul că nu crede că fetele au fost plătite special ca să bea cu el și „să facă pardaf”, punând în contrast comportamentul lor din casă cu cel de la date. Conform lui, la întâlnirile oficiale totul a fost „apă de ploaie” față de ceea ce s-a întâmplat în spatele camerelor.

Cine a ieșit în losers în această situație

Deși a fost cel refuzat, Ian este convins că imaginea lui nu a fost afectată, ci cea a ispitelor. El consideră că fetele s-au făcut de râs singure, deoarece au refuzat să își demonstreze abilitățile de a ispti, lăsând simpatiile personale să preia controlul asupra deciziilor lor profesionale în cadrul emisiunii.

Pentru el, faptul că nu l-au ales pe el nu este o problemă de atractivitate, ci o eroare de execuție a rolului lor. A concluzionat spunând că ispitele nu sunt acolo pentru a-l plăcea pe concurent, ci pentru a-l tenta, iar el nu s-a simțit făcut de râs de această situație.