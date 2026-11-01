Drama în familia Victoriei Lungu: „Alex nu vrea să vorbească cu mine”

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Victoria Lungu a avut o transmisune live pe TikTok în care a povestit, plângând, despre tensiunile din familia sa. Artista susține că a fost contactată de avocatul fiicei sale, Valerie Lungu, și al soțului acesteia, Alex, cu care, conform declarațiilor sale, nu mai poate comunica.

Cântăreața a descris situația drept o „interdicție”, afirmând că i s-a cerut să nu mai folosească numele fiicei sale în declarațiile publice, fie că vorbim de mediul online sau de apariții la televizor. Victoria Lungu a declarat că, dacă nu respectă această solicitare, riscă să fie dată în judecată.

„Alex nu vrea să vorbească cu mine. (...) Mă amenință!”, a spus artista, întrebându-se public de ce fiica ei nu este un om blând și bun, având în vedere că are casă, masă și un soț. În aceste declarații, Victoria Lungu s-a întrebat ce i-a făcut ea, în calitate de mamă, pentru a ajunge în acest punct.

Haine de vânzare și critici

Anterior, artista anunțase intenția de a vinde haine și încălțăminte care i-au aparținut Valeriei. Această inițiativă a atras critici, însă Victoria a explicat că vrea să propună prețuri mici pentru aceste articole.

În cadrul transmisunii, cântăreața a prezentat câteva piese, precum un costum mărimea S și o fustă mărimea M, menționând că ultima a fost primită cadou. Artista a mai menționat și niște încălțăminte de mărimea 34-35, pe care intenționează să le vândă cu aproximativ 150 de lei, după ce se va sfătuia cu fetele care participă la târg.