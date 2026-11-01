MAD RomâniaMuzică, vedete și cultură pop
Vedete

Drama în familia Victoriei Lungu: „Alex nu vrea să vorbească cu mine”

Mandy Mandopoulos · 01 noiembrie 2026

Victoria Lungu a avut o transmisune live pe TikTok în care a povestit, plângând, despre tensiunile din familia sa. Artista susține că a fost contactată de avocatul fiicei sale, Valerie Lungu, și al soțului acesteia, Alex, cu care, conform declarațiilor sale, nu mai poate comunica.

Cântăreața a descris situația drept o „interdicție”, afirmând că i s-a cerut să nu mai folosească numele fiicei sale în declarațiile publice, fie că vorbim de mediul online sau de apariții la televizor. Victoria Lungu a declarat că, dacă nu respectă această solicitare, riscă să fie dată în judecată.

„Alex nu vrea să vorbească cu mine. (...) Mă amenință!”, a spus artista, întrebându-se public de ce fiica ei nu este un om blând și bun, având în vedere că are casă, masă și un soț. În aceste declarații, Victoria Lungu s-a întrebat ce i-a făcut ea, în calitate de mamă, pentru a ajunge în acest punct.

Haine de vânzare și critici

Anterior, artista anunțase intenția de a vinde haine și încălțăminte care i-au aparținut Valeriei. Această inițiativă a atras critici, însă Victoria a explicat că vrea să propună prețuri mici pentru aceste articole.

În cadrul transmisunii, cântăreața a prezentat câteva piese, precum un costum mărimea S și o fustă mărimea M, menționând că ultima a fost primită cadou. Artista a mai menționat și niște încălțăminte de mărimea 34-35, pe care intenționează să le vândă cu aproximativ 150 de lei, după ce se va sfătuia cu fetele care participă la târg.

Cu informații din surse publice, Wikipedia, YouTube, Instagram și TikTok.