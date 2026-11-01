Momentul critic care a salvat relația dintre Mirela Retegan și Maya: „Nu voi fi niciodată răul din viața copilului meu”

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Mirela Retegan și Maya Sorian par a fi echipa perfectă, lucru pe care l-au și demonstrat în timpul participării lor la Asia Express, unde au făcut față provocărilor fără tensiuni majore. Totuși, imaginea de familie ideală nu a fost întotdeauna realitatea lor. Fondatoarea Găștii Zurli a recunoscut recent că, pentru a ajunge la acest nivel de înțelegere, cele două au trebuit să treacă printr-un moment extrem de greu, care a schimbat radical felul în care interacționează.

Criza care a schimbat totul

Deși acum se înțeleg excelent, legătura lor a fost pusă la încercare în urma unui incident care nu a fost deloc fericit, dar care a funcționat ca un catalizator pentru vindecarea relației lor. Mirela a povestit despre o perioadă în care a trecut printr-o criză, descrisă ca fiind una tipică pentru orice mamă, declanșată de o nemulțumire banală. În acea fază, Mirela a avut o ieșire nervoasă, moment în care s-a supărat destul de tare pe Maya.

Reacția fiicei sale: Maya a făcut un atac de panică chiar în acel moment. Mirela a povestit că s-a speriat enorm și a ținut-o pe Maya în brațe până când aceasta s-a liniștit, experiență care a dus la o promisiune solemnă. Mirela și-a jurat atunci că nu va mai răni niciodată fiica ei în acest mod și că nu va accepta să fie „răul” din viața copilului ei.

Mirela a subliniat faptul că multe mame nu își dau seama când devin sursa de stres sau suferință pentru copiii lor, chiar și atunci când acționează cu cele mai bune intenții. Pentru ea, acest incident a fost punctul de cotitură, iar din acel moment toate lucrurile s-au îmbunătățit considerabil între cele două.

Libertate totală și spațiu personal

După acest incident, Mirela și-a schimbat complet atitudinea, alegând să îi acorde fiicei sale o încredere totală. Această nouă abordare se traduce printr-o libertate aproape absolută pentru Maya, care este liberă să facă orice dorește, știind că are sprijinul mamei sale indiferent de deciziile luate.

Pentru a ilustra acest concept de non-condiționare, Mirela a dat un exemplu ipotetic: dacă Maya s-ar îndrăgosti de un băiat pe nume Gheorghe, care ar avea grijă de capre pe un vârf de munte, și ar decide să plece după el, ar trebui să o facă fără nicio reținere. Mirela a precizat că Maya să își trăiască povestea așa cum dorește, cu singura rezervă fiind că mama ei ar mai veni să o viziteze mai rar în acea locație. Fondatoarea Găștii Zurli a fost clară în faptul că nu are nicio așteptare specifică față de fiica ei și nu îi impune condiții, singurul ei dorință fiind ca Maya să fie sănătoasă și fericită.

Colaborarea profesională și viața separată

În prezent, cele două au reușit să construiască un sistem de funcționare care îmbină aspectele profesionale cu respectul pentru intimitate. Pe planul carierei, Mirela și Maya sunt partnere strânse; nu doar că lucrează împreună, dar au lansat recent și podcastul M24, demonstrând că se cunosc suficient de bine pentru a face echipă eficientă.

Totuși, succesul profesional nu a însemnat fuziunea vieților lor private. Cele două locuiesc separat de câțiva ani buni, fiecare având propria rutină și propria viață. Mirela a explicat că nu stau împreună nonstop și că acest spațiu personal este esențial. Relația lor actuală este bazată pe dorința reciprocă de a se vedea: când au chef, se întâlnesc și se bucură unul de celălalt, iar în perioadele în care preferă să stea singure, respectă această nevoie fără regrete. Practic, se întâlnesc la muncă pentru a produce, dar în viața personală, fiecare face ce vrea, fără interferențe.